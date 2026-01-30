Fatih Ürek'e Başsağlığı Ziyareti - Son Dakika
Fatih Ürek'e Başsağlığı Ziyareti

30.01.2026 23:50
Şarkıcı Fatih Ürek, hastanede hayatını kaybetti. Gülben Ergen ve sevenleri hastaneye geldi.

İstanbul'da fenalaşarak kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden şarkıcı ve sunucu Fatih Ürek'in yakınları ve sanatçı Gülben Ergen, hastaneye gelerek başsağlığı dileklerini iletti.

Şarkıcı ve sunucu Fatih Ürek'in vefat haberini alan sevenleri ve sanatçı Gülben Ergen, hastaneye gelerek Ürek'in yakınlarına başsağlığı diledi. Hastane önünde Ürek'in ablası Selvi Ürek, yeğenleri ve menajeri Mert Siliv açıklamalarda bulundu.

Menajer Mert Siliv, "20 yıllık dostumu ve aynı zamanda menajerlik yaptığım çok kıymetli sanatçı Fatih Ürek'i, 4 buçuk aylık uğraştığımız süreçten sonra kaybettik. Hepimiz Allah'tan geldik ve Allah'a döneceğiz. Allah onun mekanını cennet eylesin. Dualarınızı bekliyorum. Zemzem suyunu ben içirdim. Yüzünü yıkadım. Bebek gibiydi" dedi.

"Nikahta öğrendik"

Vefat haberini nikahta öğrendiklerini belirten Fatih Ürek'in ablası Selvi Ürek, "Dualarınızı bekliyoruz. Biz 1989 yılında İstanbul'a beraber geldik Bursa'dan. Erzurumluyuz biliyorsunuz. Bugünde kızımın nikahı vardı, nikahta öğrendik hemen buraya geldik. Dualarınızı bekliyoruz" ifadelerini kullandı.

Öte yandan Ürek'in cenazesi, pazar günü Levent Camii'nde ikindi namazının ardından kılınacak cenaze namazı sonrası toprağa verilecek. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

