Fatih Ürek Hayatını Kaybetti

(İSTANBUL) - Şarkıcı Fatih Ürek, tedavi gördüğü hastanede 59 yaşında hayatını kaybetti.

Kalp krizi geçirmesinin ardından hastaneye kaldırılan Fatih Ürek için sosyal medya hesabından yapılan son açıklamalarda durumunun kritik olduğu ve uyutulduğu duyurulmuştu Ürek, yaklaşık 3,5 ay süren yaşam savaşını kaybetti.