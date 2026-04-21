Fatma Şahin şehit aileleri ve gazilerle buluştu

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, 14-20 Nisan Şehitler Haftası kapsamında düzenlenen programda şehit aileleri ve gazilerle buluştu. 25 Aralık Kahramanlık Panoraması ve Müzesi Konferans Salonu’nda gerçekleştirilen etkinlikte duygusal anlar yaşanırken, şehitlerin aziz hatıraları dualarla anıldı. Başkan Şahin, program boyunca katılımcılarla yakından ilgilenerek onların talep ve görüşlerini dinledi.

ŞEHİTLER İÇİN DUALAR EDİLDİ, DUYGUSAL ANLAR YAŞANDI

Program Kur’an-ı Kerim tilaveti ile başlarken, tüm şehitler için dualar edildi. Gaziantep’in kurtuluş mücadelesinde hayatını kaybeden 6 bin 317 şehit başta olmak üzere, tüm şehit ve gazilerin hatıraları yad edildi. Etkinlikte ilahiler ve türküler seslendirilirken, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın şehit aileleri ve gazilere yönelik mesajlarının yer aldığı video da katılımcılarla birlikte izlendi. Program, katılımcılar arasında güçlü bir birlik ve dayanışma duygusu oluşturdu.

“BU MİLLETİN EMANETİNİ TAŞIYORUZ”

Programda konuşan Başkan Fatma Şahin, şehit ailelerinin ve gazilerin taşıdığı manevi değerin çok büyük olduğunu vurguladı. Şahin, “Bizler şanlı ve şerefli bir tarihin bugün emanetçileriyiz. Bu iman olduğu sürece bu topraklar vatan olmaya devam edecektir” ifadelerini kullanarak, birlik ve beraberlik mesajı verdi. Şehit ailelerinin gösterdiği fedakârlığın milletin en büyük gücü olduğunu belirten Şahin, bu emaneti gelecek nesillere aynı bilinçle taşıyacaklarını söyledi.

“İYİLERİN VE YAŞATANLARIN DÜNYASINI İNŞA EDECEĞİZ”

Konuşmasının devamında küresel gelişmelere de değinen Başkan Şahin, Türkiye’nin her zaman barıştan yana olduğunu ifade etti. “Etrafımız ateş çemberi, biz ateşe su taşıyanlardan olduk” diyen Şahin, Türkiye’nin zor zamanlarda dahi insan odaklı bir duruş sergilediğini vurguladı. Programda ayrıca protokol üyeleri ve sivil toplum temsilcileri de konuşmalar yaparak şehit aileleri ve gazilere destek mesajlarını iletti.

Haber: Mehmet Güngördü