Fatma Şahin şehit aileleri ve gazilerle buluştu

21.04.2026 08:04
Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Şehitler Haftası kapsamında şehit aileleri ve gazilerle bir araya geldi. Programda birlik, vefa ve dayanışma mesajları verildi.

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, 14-20 Nisan Şehitler Haftası kapsamında düzenlenen programda şehit aileleri ve gazilerle buluştu. 25 Aralık Kahramanlık Panoraması ve Müzesi Konferans Salonu’nda gerçekleştirilen etkinlikte duygusal anlar yaşanırken, şehitlerin aziz hatıraları dualarla anıldı. Başkan Şahin, program boyunca katılımcılarla yakından ilgilenerek onların talep ve görüşlerini dinledi.

ŞEHİTLER İÇİN DUALAR EDİLDİ, DUYGUSAL ANLAR YAŞANDI

Program Kur’an-ı Kerim tilaveti ile başlarken, tüm şehitler için dualar edildi. Gaziantep’in kurtuluş mücadelesinde hayatını kaybeden 6 bin 317 şehit başta olmak üzere, tüm şehit ve gazilerin hatıraları yad edildi. Etkinlikte ilahiler ve türküler seslendirilirken, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın şehit aileleri ve gazilere yönelik mesajlarının yer aldığı video da katılımcılarla birlikte izlendi. Program, katılımcılar arasında güçlü bir birlik ve dayanışma duygusu oluşturdu.

“BU MİLLETİN EMANETİNİ TAŞIYORUZ”

Programda konuşan Başkan Fatma Şahin, şehit ailelerinin ve gazilerin taşıdığı manevi değerin çok büyük olduğunu vurguladı. Şahin, “Bizler şanlı ve şerefli bir tarihin bugün emanetçileriyiz. Bu iman olduğu sürece bu topraklar vatan olmaya devam edecektir” ifadelerini kullanarak, birlik ve beraberlik mesajı verdi. Şehit ailelerinin gösterdiği fedakârlığın milletin en büyük gücü olduğunu belirten Şahin, bu emaneti gelecek nesillere aynı bilinçle taşıyacaklarını söyledi.

“İYİLERİN VE YAŞATANLARIN DÜNYASINI İNŞA EDECEĞİZ”

Konuşmasının devamında küresel gelişmelere de değinen Başkan Şahin, Türkiye’nin her zaman barıştan yana olduğunu ifade etti. “Etrafımız ateş çemberi, biz ateşe su taşıyanlardan olduk” diyen Şahin, Türkiye’nin zor zamanlarda dahi insan odaklı bir duruş sergilediğini vurguladı. Programda ayrıca protokol üyeleri ve sivil toplum temsilcileri de konuşmalar yaparak şehit aileleri ve gazilere destek mesajlarını iletti.

Haber: Mehmet Güngördü

Bitlis’te tır ile çarpışan otomobildeki 2 kişi hayatını kaybetti Bitlis'te tır ile çarpışan otomobildeki 2 kişi hayatını kaybetti
Japonya’da 7.4 büyüklüğünde deprem Tsunami uyarısı yapıldı Japonya'da 7.4 büyüklüğünde deprem! Tsunami uyarısı yapıldı
Yapılan kanlı saldırılar sonrası okullarda bir dönem sona erdi Yapılan kanlı saldırılar sonrası okullarda bir dönem sona erdi
Gözaltına alınan belediye başkanı adliyeye böyle götürüldü Gözaltına alınan belediye başkanı adliyeye böyle götürüldü
Ankara’da boya fabrikasında yangın: Bir işçi hayatını kaybetti Ankara'da boya fabrikasında yangın: Bir işçi hayatını kaybetti
12 yıl sonra ortaya çıkan görüntü: Barış Alper Yılmaz HES eyleminde 12 yıl sonra ortaya çıkan görüntü: Barış Alper Yılmaz HES eyleminde

07:38
Görüntüler ortaya çıktı Okul saldırganı olaydan 2 hafta önce annesiyle güzellik merkezine gitmiş
Görüntüler ortaya çıktı! Okul saldırganı olaydan 2 hafta önce annesiyle güzellik merkezine gitmiş
07:06
İran-Türkiye hattında 52 gün sonra bir ilk Meşhed-İstanbul uçak seferi yapılacak
İran-Türkiye hattında 52 gün sonra bir ilk! Meşhed-İstanbul uçak seferi yapılacak
06:51
Canlı yayında bir kadını bıçaklayan TikTok fenomeni tutuklandı
Canlı yayında bir kadını bıçaklayan TikTok fenomeni tutuklandı
06:42
Kerkük’e Türkmen vali seçildi, Türkiye’den ilk açıklama geldi: Tarihi bir gelişme
Kerkük'e Türkmen vali seçildi, Türkiye'den ilk açıklama geldi: Tarihi bir gelişme
06:29
Polonya’dan İsrail askerinin skandal hareketine tepki: Kendi rehinelerini bile öldürdüler
Polonya'dan İsrail askerinin skandal hareketine tepki: Kendi rehinelerini bile öldürdüler
06:18
Türkiye, Mısır, Pakistan ve Umman’dan ABD-İran savaşı çağrısı: Tek seçenek var
Türkiye, Mısır, Pakistan ve Umman'dan ABD-İran savaşı çağrısı: Tek seçenek var
