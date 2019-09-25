Fatsa Belediyespor: 0 - Samsunspor: 4

Ziraat Türkiye Kupası'nda Fatsa Belediyespor sahasında ağırladığı Yılport Samsunspor'a 4-0 yenildi.
Stat: Fatsa İlçe
Hakemler: Yiğit Peşin xx, Yavuz Bahadır Ordu xx, Mustafa Tosun xx
Fatsa Belediyespor: Ömürcan xx, Murat Rüzgar xx (Mehmet Seçme dk. 52 xx), Rıdvan xx, Onur xx, Muhammet Ali xx, Fatih Arat xx (Abdullah dk. 82 x), Zeki Sinanoğlu xx (İsmail Can dk. 63 xx), Alparslan xx, Oktay Taze xx, Şefik xx, Recep Yaşar xx
Samsunspor: Ahmet Altın xx, Ercan xx, Oğuz xxx, Atabey xxxx (Ahmethan dk. 78 xx), Samet Hakan xx (Gökhan dk. 74 xx), Ramazan xx, Onur Eriş xx, Nuri xx, Bünyamin xx, Samet xx, Enes xx
Goller: Atabey (dk. 45 ve dk. 45+2), Oğuz Gürbulak (dk. 73), Ahmethan Köse (dk. 85)
Sarı kartlar: Mehmet Seçme, İsmail Can Çavuşluk, Oktay (Fatsa Belediyespor), Oğuz (Yılport Samsunspor) - ORDU