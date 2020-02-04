Fatsa'da Tasarım Beceri Atölyesi açıldı - Son Dakika

Fatsa Ticaret ve Sanayi Odası (FATSO) tarafından 2023 Eğitim Vizyonu kapsamında oluşturulan Tasarım Beceri Atölyesi'nin açılışı yapıldı.

Fatsa Bilim Sanat Merkezinde gerçekleşen açılış programına, Ordu Valisi Seddar Yavuz, Kaymakam Ömer Lütfi Yaran, Belediye Başkanı İbrahim Etem Kibar, Fatsa Ticaret ve Sanayi Odası (FATSO) Başkanı Tayfun Karataş, İl Milli Eğitim Müdürü Kutlu Tekinbaş, İlçe Milli Eğitim Müdürü Saygın Atinkaya, daire amirleri ve okul müdürleri katıldı.

Vali Yavuz, bilim ve sanat projelerinin peşinde yaşamak ve yaşatmak için koştuklarını ifade ederek, şunları söyledi:

"Eğitim dediğimiz şey milli seferberlik anlayışıyla olur. Sadece eğitimcinin verdiği eğitim ile eğitim olmaz. Eğitim iş adamlarımızın ve sivil toplum kuruluşlarının ve bazı kurumların verdiği destek ve 'Ne yapabiliriz' anlayışına sahip herkes tarafından olur. Siz ne kadar güçlü iseniz o kadar bağımsız ve gururlusunuz. O yüzden bilime daha fazla kaynak ve zaman ayırmalı ve milli teknolojiler geliştirmeliyiz."

FATSO Başkanı Karataş, eğitime verdikleri öneme değinerek, ellerinden gelen tüm imkanları seferber ettiklerini söyledi.

Bilgili ve birikimli bir gençlik yetiştirmek için mücadele ettiklerini söyleyen Karataş, "Fatsa'da ve arkasında bulunan ilçelerdeki eğitim kurumlarında oluşturduğumuz kütüphane, beceri atölyeleri ve ana sınıflarıyla eğitime gerekli desteği veriyoruz. Bunun bir ekip başarısı olduğunu hatırlatmak isterim. Bu başarı yönetimimin ve FATSO çalışanlarınındır. Bizlere güvenen herkese teşekkür ederim. Tasarım Beceri Atölyesinin hayırlı uğurlu olmasını dilerim." dedi.

Konuşmaların ardından Vali Yavuz tarafından Karataş'a plaket takdim edildi.