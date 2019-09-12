Son Dakika Haberleri: Fatsalı vatandaşların sinyalizasyon ışığı sevinci
Son Dakika Güncel Haber

Fatsalı vatandaşların sinyalizasyon ışığı sevinci

54 dakika önce

Ordu'nun Fatsa ilçesi Kumru-Korgan kara yolu Yunus Emre Köprüsü çıkışı birçok ölümlü ve yaralamalı trafik kazasının olduğu yere Karayolları ekibi sinyalizasyon ışıkları koyarak vatandaşlara rahat bir nefes aldırdı.

Fatsalı vatandaşların sinyalizasyon ışığı sevinci, System.String[]

Ordu'nun Fatsa ilçesi Kumru- Korgan kara yolu Yunus Emre Köprüsü çıkışı birçok ölümlü ve yaralamalı trafik kazasının olduğu yere Karayolları ekibi sinyalizasyon ışıkları koyarak vatandaşlara rahat bir nefes aldırdı.


Yıllardır ilçenin en büyük sorunlarından biri olan Ayazlı Mahallesi'ndeki kavşak nedeniyle çok sayıda ölümlü ve yaralamalı kazalar yaşandı. Fatsalı vatandaşlar ışıkların buraya konulmasında geç kalındığını dile getirerek, "Burada çok kişiyi kaybettik. Sonunda sesimizi duyan oldu ve ışıklar konularak trafik bir nebze olsun düzelecek" dediler.


Mahalle sakinlerinden Mehmet Aydın ise, "Nihayet isteğimiz oldu ve ışıklar buraya konuldu. Artık kaza olsun istemiyoruz. Sürücüleri de dikkatli olmaya davet ediyoruz. Şehir içindeki hız limitlerine lütfen uysunlar. Buraya ışıklandırma sistemini kuran herkese tüm mahallelim adına teşekkür ediyorum" diye konuştu. - ORDU

Korgan, Ordu, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 12.09.2019 02:31 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Kongo'da yolcu treni raydan çıktı: en az 50 ölü
50 kez bıçaklanarak öldürülen kadının katili öz oğlu çıktı! Aynaya kanla yazı yazmış 'Uyuşturucu kullandım' diyerek çatıdan atlayan genç öldü Öldürülüp tandırda yakılan adamın dini nikahlı eşine 16 yıl hapis cezası verildi

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.9.2019 15:25:22. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Fatsalı vatandaşların sinyalizasyon ışığı sevinci
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]