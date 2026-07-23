Faturasız müşterilere kazandıran yeni dünya: Turkcell Yıldız

Müşterilerinin talep ve beklentilerine yönelik yenilikçi çözümler geliştirmeyi sürdüren Turkcell, faturasız müşterileri için Turkcell Yıldız programını başlattı. Her paket yüklemesinden Yıldız kazanan Turkcell’liler, kazandıkları Yıldızları internet ve dakika hediyelerine dönüştürebiliyor. Turkcell Uygulaması üzerinden ücretsiz katılım sağlanabilen Turkcell Yıldız ile düzenli paket yükledikçe daha fazla avantaj elde ediliyor.

Turkcell, faturasız müşterilerine sunduğu deneyimi yeni bir boyuta taşıyarak Turkcell Yıldız’ı hayata geçirdi. Kullanıcılar, Turkcell Uygulaması üzerinden ücretsiz olarak katılabildikleri program kapsamında, her paket yüklemesinde Yıldız kazanıyor. Kazandıkları Yıldızları da ister anında internet hediyesine dönüştürebiliyor ister biriktirerek hediye kataloğundaki internet ve dakika paketlerinde kullanabiliyorlar.

Düzenli yüklemelerde ve özel günlerde ekstra Yıldız

Düzenli paket yüklemelerinde daha fazla Yıldız kazandırmasıyla dikkat çeken Turkcell Yıldız, faturasız müşterilere uzun vadede ekstra avantaj sağlıyor. Ayrıca doğum günlerine ve Turkcell’li olma yıl dönümlerine özel Yıldız hediyeleri de sunuluyor. Kullanıcılar Yıldız bakiyelerini, geçmiş işlemlerini ve hediye kataloğunu Turkcell Uygulaması üzerinden kolayca takip ederek kazandıkları Yıldızları diledikleri zaman avantaja dönüştürebiliyor.

Turkcell’in müşteri odaklı yenilikçi çözümlerinin son halkası

Yenilikçi çözümleriyle sektöre öncülük eden Turkcell, faturalı müşterileri için paketlerinden artan internet, dakika ve SMS’leri puana dönüştürerek ziyan olmasını önleyen Tumbara servisini hayata geçirmişti. Son olarak faturasız kullanıcıları için de harcamalarının kazanca dönüştüğü Turkcell Yıldız dönemini başlattı.

Detaylı bilgi için: https://www.turkcell.com.tr/turkcell-yildiz