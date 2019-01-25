Son Dakika Haberleri: Fazıl Say Evlendi

Fazıl Say Evlendi

8 dakika önce

Ünlü piyanist Fazıl Say, Ece Dağıstan ile dünya evine girdi.

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Ünlü piyanist Fazıl Say, Ece Dağıstan ile dünya evine girdi.

Fazıl Say ile Ece Dağıstan İtalya'nın Milano kentinde evlendi. Nikah Türkiye'nin Milano Başkonsolosluğunda kıyıldı. Haberi Say, Instagram hesabından verdi. Fazıl Say, nikaha dair karelere, "En mutlu günümüz. Milano'da evlendik. Fazıl & Ece" notunu düştü.

(İHA)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.01.2019 08:11 Kaynak: İHA

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