Feci kazada kahreden detay: Hayatını kaybeden çiftin bir hafta önce evlendiği ortaya çıktı - Son Dakika
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Feci kazada kahreden detay: Hayatını kaybeden çiftin bir hafta önce evlendiği ortaya çıktı

26.06.2022 11:25

Feci kazada kahreden detay: Hayatını kaybeden çiftin bir hafta önce evlendiği ortaya çıktı Bir haftalık evli çiftten geriye düğün davetiyeleri kaldı Kastamonu'nun Tosya ilçesi D100 karayolunda meydana gelen trafik kazasında ölen çiftin bir hafta önce evlendiği ve balayından dönüş yolundayken...

Feci kazada kahreden detay: Hayatını kaybeden çiftin bir hafta önce evlendiği ortaya çıktı

Bir haftalık evli çiftten geriye düğün davetiyeleri kaldı

KASTAMONU - Kastamonu'nun Tosya ilçesi D100 karayolunda meydana gelen trafik kazasında ölen çiftin bir hafta önce evlendiği ve balayından dönüş yolundayken kaza yaptıkları ortaya çıktı.

Kaza, gece saatlerinde Kastamonu'nun Tosya ilçesi D100 karayolu Çaykapı köyü mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Samsun istikaetinde seyir halinde olan Hüseyin Etçi idaresindeki 06 DE 9797 plakalı otomobil ile sürücüsü öğrenilemeyen 28 ABE 309 plakalı yolcu otobüsü çarpıştı. Kazada otomobilde bulunan sürücü Hüseyin Etçi ile Miray Sare Etçi olay yerinde hayatını kaybederken otobüste bulunan 16 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahaleleri yapılan yaralılar, çevredeki hastanelere kaldırıldı. Hayatını kaybeden Hüseyin Etçi ile Miray Sare Etçi'nin cenazeleri ise olay yerinde yapılan incelemelerin ardından orga kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma sürerken, kazada hayatını kaybeden Hüseyin Etçi ile Miray Sare Etçi'nin 18 Haziran tarihinde evlendikleri ve balayı tatilinden evlerine dönerken kaza yaptıkları ortaya çıktı. Hayatını kaybeden çiftlerden geriye ise düğün davetiyeleri kaldı.

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Feci kazada kahreden detay! Hayatını kaybeden çiftin balayından döndüğü ortaya çıktı Feci kazada kahreden detay! Hayatını kaybeden çiftin balayından döndüğü ortaya çıktı Son dakika haber | Kastamonu'da otomobil ile yolcu otobüsü çarpıştı: 2 ölü, 16 yaralı (3) Son dakika haber | Kastamonu'da otomobil ile yolcu otobüsü çarpıştı: 2 ölü, 16 yaralı (3)
Kaynak: İHA

Kastamonu, Tosya, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Feci kazada kahreden detay: Hayatını kaybeden çiftin bir hafta önce evlendiği ortaya çıktı - Son Dakika

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