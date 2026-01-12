Fed Başkanı Powell'a Soruşturma

(WASHINGTON) - ABD Merkez Bankası (Federal Reserve — Fed) Başkanı Jerome Powell hakkında federal savcılar tarafından cezai soruşturma açıldığı açıklandı. Fed Başkanı Powell, soruşturmanın, kendisine ve Fed'e gönderilen büyük jüri celbiyle bağlantılı olduğunu belirtti ve kararı "eşi benzeri görülmemiş" olarak nitelendirdi.

Adalet Bakanlığı'nın Washington D.C. ofisi tarafından başlatılan soruşturma, Powell'ın Senato Bankacılık Komitesi'ne verdiği haziran 2025 tarihli ifadede Fed binasının renovasyon projesiyle ilgili açıklamalarında yanlış veya yanıltıcı beyanda bulunup bulunmadığını inceliyor. Proje maliyetinin yaklaşık 2,5 milyar dolar olarak açıklanması ve bunun kapsamı soruşturmanın odak noktası oldu.

Powell'ın açıklaması

Powell, kamuoyuna yaptığı kısa videolu açıklamada, soruşturmanın Fed'in bağımsız para politikası yürütmesine siyasi baskı oluşturma amacı taşıdığını savundu. Powell, "Bu tehdit, Fed'in faiz kararlarını kamu yararına göre almaktan ziyade siyasi taleplere boyun eğdirmeye yönelik bir girişimin parçası" olduğunu belirtti.

Trump yönetimi ile gerilim

Trump, Powell'ı faiz oranlarını yeterince hızlı düşürmemekle sık sık eleştirdi ve yenileme projesini sert bir dille eleştirdi. Trump, soruşturma konusunda doğrudan bilgi sahibi olmadığını ileri sürse de Powell'ın görevden ayrılması gerektiğini söyleyen açıklamalarda bulundu.

Politik ve ekonomik yankılar

Soruşturma, ABD'de para politikasının bağımsızlığı konusunda ciddi tartışmalara yol açtı. Powell'ın savunması, müfettişlik sürecinin Fed'in karar alma mekanizmasına dış müdahale oluşturacağı endişelerini artırdı. Bazı Cumhuriyetçi senatörler ise sürecin tamamlanmasına kadar Fed yönetiminde atama yapılmaması çağrısını dile getirdi.