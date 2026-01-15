Fed İmalat Endeksi Ocakta Yükseldi

ABD Merkez Bankası (Fed) New York şubesinin açıkladığı imalat endeksi ocakta 7,7 değerine çıktı.

New York Fed'in ocak ayına ilişkin imalat endeksi raporu yayımlandı.

New York'ta imalat sektöründe faaliyet gösteren firmalarla yapılan anket sonucu hazırlanan rapora göre, imalat endeksi ocakta 11,4 puan artarak 7,7'ye yükseldi.

Piyasa beklentileri, endeksin bu dönemde eksi 0,8 olması yönündeydi.

Söz konusu dönemde sektör faaliyetlerindeki ılımlı artışa işaret eden endeks, geçen yıl aralık ayında da eksi 3,7 değerini almıştı.

Yeni sipariş endeksi ocakta 7,6 puan artarak 6,6'ya, sevkiyat endeksi 21,3 puan artışla 16,3'e çıktı.

Gelecek 6 aylık görünüme ilişkin iyimserlik ise bu dönemde 3,2 puan azalışla 30,3'e geriledi.

Philadelphia Fed imalat endeksi de arttı

Philadelphia Fed de ocak ayına ilişkin imalat endeksi verilerini açıkladı.

Banka tarafından yapılan anketin sonuçlarına göre endeks, geçen yıl aralıktaki eksi 8,8 seviyesinden ocakta 12,6'ya yükseldi.

Eylül 2025'ten bu yana kaydedilen en yüksek seviyesine ulaşan endekse dair piyasa beklentisi, bu dönemde eksi 1,6 olması yönündeydi.

Yeni sipariş endeksi, ocakta 9 puan artarak 14,4'e çıkarken, sevkiyat endeksi 6 puan artarak 9,5'e yükseldi. İstihdam endeksi ise aynı dönemde 3 puan azalışla 9,7'ye geriledi.

Üretim sektöründeki görünümle ilgili bilgi veren imalat endekslerinin, sıfırın üzerinde değer alması sektörde büyüme, sıfırın altında değer alması ise daralma olduğuna işaret ediyor.