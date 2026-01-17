Fenerbahçe Alanyaspor Maç Kadrosu Açıklandı - Son Dakika
Fenerbahçe Alanyaspor Maç Kadrosu Açıklandı

17.01.2026 18:21
Fenerbahçe, Alanyaspor'a konuk olacak ve sakat oyuncular nedeniyle kamp kadrosu belli oldu.

Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında yarın Corendon Alanyaspor'a konuk olacak Fenerbahçe'de kamp kadrosu belli oldu.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre, sakatlıkları bulunan Levent Mercan ve Archie Brown kadroda yer almadı. Kasık bölgesinde ağrı hissettiği için bugün yapılan antrenmana katılmayan Sebastian Szymanski de tedbir amaçlı maç kadrosuna alınmadı.

Fenerbahçe'nin Corendon Alanyaspor maçı kamp kadrosunda şu isimler bulunuyor:

Ederson Moraes, Mert Günok, Tarık Çetin, Mert Müldür, Nelson Semedo, Jayden Oosterwolde, Milan Skriniar, Yiğit Efe Demir, Çağlar Söyüncü, İsmail Yüksek, Bartuğ Elmaz, Matteo Guendouzi, Edson Alvarez, Fred Rodrigues, Marco Asensio, Oğuz Aydın, Anthony Musaba, Kerem Aktürkoğlu, Dorgeles Nene, Anderson Talisca, Jhon Duran.

Kaynak: AA

Fenerbahçe, Futbol, Spor, Son Dakika

