Fenerbahçe Beko, Dubai Basketball\'a Yenildi

SALON: Coca-Cola Arena

HAKEMLER: Carlos Peruga, Milos Koljensic, Kristaps Konstantinovs

DUBAİ BASKETBALL: Bacon 15, Avramovic 1, Abass 2, Prepelic, Bertans 3, Anderson 11, Sertaç Şanlı 2, Kabengele 14, Wright IV 22, Petrusev 2, Kamenjas 20

FENERBAHÇE BEKO: Baldwin IV 21, Melli, Horton Tucker 15, Melih Mahmutoğlu 3, Boston Jr 2, Tarık Biberovic 8, Jantunen 13, Hall 9, Silva 1, Colson 2, Birch 7

1'İNCİ PERİYOT: 24-22

DEVRE: 51-42

3'ÜNCÜ PERİYOT: 73-62

Fenerbahçe Beko, EuroLeague'in 21'inci haftasında deplasmanda konuk olduğu Dubai Basketball takımına 92-81 mağlup oldu. Bu sonucun ardından Dubai Basketball 10'uncu galibiyetini elde etti. Fenerbahçe Beko ise 7'nci yenilgisini aldı.