Fenerbahçe Beko, Virtus Bologna\'yı Yendi

Fenerbahçe Beko, Euroleague 23. hafta maçında İtalya deplasmanında Virtus Bologna'yı 85-80 mağlup ederek 15. galibiyetini elde etti.
Salon: Virtus Arena
Hakemler: Juan Carlos Garcia (İspanya), Saulius Racys (Litvanya), Saso Petek (Slovenya)
Virtus Bologna: Carsen Edwards 35. Derrick Samuel Alston Jr. 14, Alessandro Pajola 4, Mouhamet Diouf
3, Nicola Akele, Saliou Niang 6, Matt Morgan 14, Daniel Hackett 2, Karim Jallow 2
Başantrenör: Dusko Ivanovic
Fenerbahçe: Devon Hall 7, Tarık Biberovic 15, Khem Birch 4, Nicolo Melli, Melih Mahmutoğlu 3, Nando de Colo
12, Talen Horton Tucker 28, Onuralp Bitim 6, Mikael Olli Axel Jantunen 8, Armando Bacot 2
Başantrenör: Sarunas Jasikevicius
1. Periyot: 25-22
Devre: 47-40
3. Periyot: 60-65 - İSTANBUL
