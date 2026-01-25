Fenerbahçe'de 4 Değişiklik, 4 Eksik - Son Dakika
Spor

Fenerbahçe'de 4 Değişiklik, 4 Eksik

25.01.2026 20:18
Fenerbahçe, Göztepe'ye karşı 4 oyuncu değişikliğine gitti; Edson Alvarez ve 3 oyuncu kadroda yok.

Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında Göztepe'yi konuk eden Fenerbahçe'de teknik direktör Domenico Tedesco, son oynadıkları Aston Villa maçının ilk 11'ine göre kadrosunda 4 değişikliğe gitti.

İtalyan çalıştırıcı, Chobani Stadı'nda oynanan karşılaşmada Aston Villa maçına ilk 11'de başlattığı Fred Rodrigues, Mert Müldür, Kerem Aktürkoğlu ve Jhon Duran'ı Göztepe karşısında yedek soyundurdu.

Genç teknik adam, bu isimlerin yerine Yiğit Efe Demir, Matteo Guendouzi, Anthony Musaba ve Anderson Talisca'yı ilk 11'de sahaya sürdü.

Domenico Tedesco, Göztepe karşısında kalede Ederson'u oynatırken, savunma dörtlüsünü Yiğit Efe Demir, Milan Skriniar, Jayden Oosterwolde ve Nelson Semedo'dan oluşturdu. Orta alanda İsmail Yüksek ile Matte Guendouzi görev alırken, hücum hattında Dorgeles Nene, Marco Asensio ve Anthony Musaba şans buldu. Fenerbahçe'de gol ayağı ise Anderson Talisca oldu.

Sarı-lacivertlilerde Mert Günok, Çağlar Söyüncü, Mert Müldür, Kamil Efe Üregen, Fred Rodrigues, Oğuz Aydın, Kerem Aktürkoğlu, Alaettin Ekici, Jhon Duran, Youssef En-Nesyri ise yedek soyundu.

Edson Alvarez kadrodan çıkarıldı

Fenerbahçe'de Edson Alvarez ağrıları nedeniyle Göztepe maçı kadrosuna alınmadı.

Sakatlığının ardından Aston Villa maçında forma giyen Meksikalı orta saha, ağrılarının artması nedeniyle kadrodan çıkarıldı.

Fenerbahçe'de 4 eksik

Fenerbahçe, Göztepe karşısında 4 oyuncusundan yararlanamadı.

Sarı-lacivertlilerde sakatlıkları nedeniyle tedavileri devam eden Levent Mercan ve Archie Brown, zorlu karşılaşmada takımını yalnız bırakmak zorunda kaldı.

Bu isimlerin yanı sıra Meksikalı orta saha Edson Alvarez de ağrıları nedeniyle teknik heyet tarafından maç kadrosuna dahil edilmedi. Kaleci Tarık Çetin de teknik heyet tercihiyle kadroda yer almadı.

En-Nesyri kulübede

Fenerbahçe'nin Faslı santrforu Youssef En-Nesyri, Göztepe müsabakasında kadroya dahil edildi.

Afrika Uluslar Kupası sonrası izinli olduğu için UEFA Avrupa Ligi'nde Aston Villa maçında kadroda yer almayan En-Nesyri, Göztepe maçına kulübede başladı.

En-Nesyri, Fenerbahçe ile son olarak 11 Aralık tarihindeki Brann müsabakasında görev almıştı.

Faslı oyuncu, 3'ü lig, 2'si Türkiye Kupası, 2'si Süper Kupa ve 1 de Avrupa maçında forma giymezken, 46 gün sonra kadroya dahil edildi.

Altyapıdan 2 isim kadroda

Fenerbahçe'de Göztepe karşısında altyapıdan 2 isim kadroda yer aldı.

Sarı-lacibertli takımda 17 yaşındaki sol kanat Alaettin Ekici ve 17 yaşındaki stoper Kamil Efe Üregen, teknik heyetten forma bekledi.

Göztepe'de 2 oyuncu kadrodan çıkarıldı

Göztepe'de Anthony Dennis ve Furkan Bayır, Fenerbahçe maçı kadrosundan çıkarıldı.

İki oyuncunun da üst solunum yolu enfeksiyonu salgını nedeniyle kadrodan çıkarıldığı duyuruldu.

Kaynak: AA

Fenerbahçe, Futbol, Spor, Son Dakika

