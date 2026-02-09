Stat: Chobani
Hakemler: Ali Şansalan, Kerem Ersoy, Osman Gökhan Bilir
Fenerbahçe: Ederson, Semedo, Çağlar Söyüncü, Oosterwolde, Mert Müldür, Guendouzi, Kante, Nene, Asensio, Kerem Aktürkoğlu, Talisca
Gençlerbirliği: Velho, Pereira, Goutas, Zuzek, Thalisson, Oğulcan Ülgün, Dele-Bashiru, Göktan Gürpüz, Tongya, Metehan Mimaroğlu, Koita
Goller: Dk. 16 Talisca (Penaltıdan), Dk. 27 ve Dk. 33 Kerem Aktürkoğlu (Fenerbahçe)
Sarı kart: Dk. 44 Oosterwolde (Fenerbahçe)
Trendyol Süper Lig'in 21. haftasındaki Fenerbahçe-Gençlerbirliği müsabakasının ilk yarısı sarı-lacivertli ekibin 3-0 üstünlüğüyle sonuçlandı.
15. dakikada Fenerbahçe penaltı kazandı. Asensio'nun pasında sağdan ceza sahasına giren Talisca'nın vuruşunda top Zuzek'e çarpıp dışarı çıkarken VAR uyarısı sonrasında hakem Ali Şansalan pozisyonu yeniden izledi. Şansalan, Zuzek'in elle oynadığına hükmederek penaltı noktasını gösterdi.
16. dakikada kazanılan penaltı atışında topun başına Anderson Talisca geçti. Brezilyalı futbolcu meşin yuvarlağı ve kaleciyi farklı köşelere göndererek takımını öne geçirdi: 1-0.
27. dakikada Fenerbahçe farkı 2'ye çıkardı. Orta sahada topla buluşan Asensio'nun bekletmeden verdiği topuk pasında savunmanın arkasına sarkan Kerem Aktürkoğlu, kaleciyle karşı karşıya kaldı. Milli oyuncu düzgün bir vuruşla topu kalecinin solundan ağlara yolladı: 2-0.
33. dakikada Fenerbahçe bir gol daha buldu. Talisca'nın pasında soldan atağa katılan Mert Müldür ceza sahası içine girip penaltı noktasına üzerindeki Kerem Aktürkoğlu'na pasını aktardı. Kerem'in bekletmeden vuruşunda top ağlarla buluştu: 3-0.
Fenerbahçe, maçın ilk yarısını 3-0 önde tamamladı.
Son Dakika › Spor › Fenerbahçe İlk Yarıda Gençlerbirliği'ni 3-0 Geçti - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?