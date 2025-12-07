Fenerbahçe Kadın Futbol'da Derbi Zaferi

Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nin 11. haftasındaki derbide konuk ettiği Galatasaray GAİN'i 1-0 yenen Fenerbahçe arsaVev'in teknik direktörü Gökhan Bozkaya, oyuncularıyla gurur duyduğunu söyledi.

Chobani Stadı'nda oynanana karşılaşmanın ardından basın mensuplarına açıklamada bulunan Bozkaya, "Maç öncesi baktığınızda 2 tane 10'da 10 yapan takım vardı, kayıpsız gelen iki takım. Bizim avantajımız kendi evimizde oynamamızdı. Çok iyi hazırlandık, bunu da sahaya çok iyi yansıttık. Maçın başından sonuna kadar zaman zaman hakimiyetimiz kaybetsek de genel olarak 2-3 olabilirdi diyebilirim. Kazandığımız için mutluyum." diye konuştu.

Statta maç oynamanın çok keyifli olduğunu belirten Bozkaya, şu ifadeleri kullandı:

"Oyuncularımı kutluyorum, hepsiyle gurur duyuyorum. Güzel atmosferde önemli bir 3 puanla buradan ayrılıyoruz. Bazı şeyleri söylemek için çok erken, önümüzde uzun bir maraton var. Hafta hafta bakıyoruz, her hafta kazanmak istiyoruz. Sezon sonunda istediğimize ulaşacağımızı düşünüyorum. Statta oynamak eminim ki Galatasaray için de keyifli olmuştur. Keşke her hafta statlarda oynayabilsek. Ne yazık ki bu kolay değil, bir hayal bile olabilir ama neden olmasın. Biz en son 2 sene önce Beşiktaş maçında burada oynamıştık. Yöneticilerimiz, başkanımız sağ olsun bize destek oldu. Her alanda şampiyon olmak istiyoruz, bunun ne branşı olur ne cinsiyeti. Geçen sene kıl payı kaçırdık, bu sene gerçekten iyi bir kadroya sahibiz. Çok uzun bir maraton var ama hafta hafta bakıyoruz. Ben inanıyorum, oyuncularıma inanıyorum. Sezon sonunda inşallah şampiyon olacağız."

Ece Türkoğlu: "Sonunda şampiyon olmak istiyoruz"

Sarı-lacivertli oyuncu Ece Türkoğlu da şampiyonluğa inandıklarını kaydetti.

Sahaya istediklerini yansıttıklarını aktaran Ece, "Muhteşem duyguydu. Günlerdir hayalini kuruyoruz stat çok güzeldi. Oyunumuza yansıdığını düşünüyorum. Sahaya istediklerimizi yansıttık, tüm arkadaşlarımla gurur duyuyorum. Aynı şekilde devam etmeyi düşünüyoruz. Ankara Büyükşehir Belediyesi FOMGET ile oynayacağız, lider dönüp sonunda şampiyon olmak istiyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Marta Cox: "Yolumuza emin adımlarla ilerliyoruz"

Müsabakada takımın tek golünü kaydeden Marta Cox ise şöyle konuştu:

"Bana bir fırsat verildi, bunu elimden gelen en iyi şekilde değerlendirmeye çalıştım. Gün gün çalışıyoruz. Burada her zaman hazır olmamız gerekiyor. Sahada her şeyimizi veriyoruz. Bu uzun bir turnuva. Şu anda gerçekten çok mutluyuz. Bu maça iyi hazırlandık. İyi bir galibiyet elde ettik ve yolumuza emin adımlarla ilerliyoruz. Önümüzdeki maç zor olacak. Onun için de gün gün hazırlanacağız. Büyük bir maç olacak. Onların da belli bir amacı var, kazanmak için orada olacağız. Güçlü bir takım onlar da bizi bekliyorlar. Biz kendimizi iyi hazırlayıp kazanmamız gereken bir takımız. Kazanmak için çalışıyoruz."

Göknur Güleryüz: "Herkes maça çok odaklıydı"

Sarı-lacivertli takımın kalecisi Göknur Güleryüz, maça çok odaklandıklarını ve galibiyet elde ettiklerini dile getirdi.

Harika bir atmosferde oynadıklarını anlatan Göknur, şunları kaydetti:

"Çok farklı bir atmosferdi, bize bu atmosferin sağlanmasında emeği geçen herkese teşekkür ederim. Takım halinde bunu başarmak gurur verici. Güzel maç oynadık. Bu hafta inanılmaz güzel çalıştık, herkes maça çok odaklıydı. Bizim sadece çıkıp öğrendiğimizi yapmamız gerekiyordu. Gurur içinde ve heyecanlıyım. Az gol yememiz takım oyunundan. Savunmamız forvetten başlıyor, başardıysak hepimizin başarısıdır."