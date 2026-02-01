Fenerbahçe-Kocaelispor Rekabeti - Son Dakika
Fenerbahçe-Kocaelispor Rekabeti

01.02.2026 11:16
Fenerbahçe, Kocaelispor ile Süper Lig'de 42. kez karşılaşacak, sarı-lacivertlilerin üstünlüğü sürüyor.

Fenerbahçe ile Kocaelispor, yarnı Süper Lig'de 42. kez karşı karşıya gelecek.

Ligde iki takımın 41 karşılaşmasında, sarı-lacivertlilerin üstünlüğü bulunuyor. Fenerbahçe rakibini 21 kez mağlup ederken 13 müsabaka beraberlikle sonuçlandı. Körfez ekibi, 7 kez kazanan taraf oldu.

Sarı-lacivertliler, söz konusu maçlarda rakip fileleri 74 kez havalandırırken Kocaelispor, 33 gol sevinci yaşadı.

Sezonun ilk yarısında Kadıköy'deki mücadele, sarı-lacivertlilerin 3-1 üstünlüğüyle sona erdi.

Kocaeli'de Fenerbahçe önde

Fenerbahçe, rakibiyle ligde Kocaeli'de 20 maçta karşılaştı.

İki takımın Kocaeli'deki puan mücadelelerinde Fenerbahçe, 8 galibiyet aldı. Ev sahibi takım 7 kez kazanırken 5 müsabaka berabere sonuçlandı.

Fenerbahçe, söz konusu maçlarda rakip fileleri 30 kez havalandırdı, kalesinde 24 gol gördü.

Farklı skorlar

Fenerbahçe ile Kocaelispor arasında oynanan müsabakalar, farklı skorlara da sahne oldu.

İki takım arasında oynanan lig maçlarında sarı-lacivertliler, rakibini tam 6 kez 4 farkla mağlup etmeyi başardı.

Fenerbahçe, 2000-01'de hem içerde hem de dışarda 4-0 galip gelirken 1995-96 ve 1992-93 sezonlarında da aynı skorla kazanmayı bildi.

Sarı-lacivertliler, 1994-95 ve 1981-82 sezonlarında da rakibini 5-1 mağlup etti.

İki takım arasında oynanan en gollü maç ise 1981-82 sezonundan Kocaeli'de oynanan ve sarı-lacivertlilerin 4-3 kazandığı müsabaka olarak kayıtlara geçti.

Kaynak: AA

