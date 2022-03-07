Fenerbahçe Trabzonspor maçını izlerken kalp krizi geçiren genç son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika
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Fenerbahçe Trabzonspor maçını izlerken kalp krizi geçiren genç son yolculuğuna uğurlandı

07.03.2022 14:05
Fenerbahçe Trabzonspor maçını izlerken kalp krizi geçiren genç son yolculuğuna uğurlandı

Kocaeli'de evinde ailesiyle beraber Fenerbahçe-Trabzonspor maçını izlerken kalp krizi geçiren 27 yaşındaki Fenerbahçeli Ahmet Özdemir, son yolculuğuna uğurlandı.

Kocaeli'de evinde ailesiyle beraber Fenerbahçe- Trabzonspor maçını izlerken kalp krizi geçiren 27 yaşındaki Fenerbahçeli Ahmet Özdemir, son yolculuğuna uğurlandı.

Olay, dün akşam İzmit ilçesine bağlı Alikahya mevkiinde bulunan Fatih Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, evinde ailesiyle beraber Fenerbahçe - Trabzonspor maçını izleyen 27 yaşındaki Ahmet Özdemir, hakemin İrfan Can Kahveci'ye kırmızı kart gösterdiği pozisyonda bir anda fenalaştı. Özdemir'in yere yığıldığın gören ailesi hemen hastanenin yolunu tuttu. Hastanede 27 yaşındaki gencin kalp krizi geçirdiği tespit edildi. Tüm çabalara rağmen kurtarılamayan Ahmet Özdemir, hayatını kaybetti. Öte yandan, Ahmet Özdemir'in daha önce akciğer kanseri hastalığı geçirdiği ve kanseri atlattığı öğrenildi.

Ahmet Özdemir'in cenazesi, Alikahya Merkez Cami'nde kılınan namazın ardından Alikahya Gürcüler Mezarlığında toprağa verildi. - KOCAELİ

Fenerbahçe Trabzonspor maçını izlerken kalp krizi geçiren genç son yolculuğuna uğurlandı
Fenerbahçe Trabzonspor maçını izlerken kalp krizi geçiren genç son yolculuğuna uğurlandı
Fenerbahçe Trabzonspor maçını izlerken kalp krizi geçiren genç son yolculuğuna uğurlandı
Fenerbahçe Trabzonspor maçını izlerken kalp krizi geçiren genç son yolculuğuna uğurlandı
Fenerbahçe Trabzonspor maçını izlerken kalp krizi geçiren genç son yolculuğuna uğurlandı

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Ahmet Özdemir, Kalp Krizi, Fenerbahçe, Kocaeli, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Fenerbahçe Trabzonspor maçını izlerken kalp krizi geçiren genç son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika


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