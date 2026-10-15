Fenerbahçe'de Luis Suarez transferi için harekete geçildi! - Son Dakika
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Fenerbahçe'de Luis Suarez transferi için harekete geçildi!

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Fenerbahçe\'de Luis Suarez transferi için harekete geçildi!
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Fenerbahçe, Luis Suarez'i yeniden transfer gündemine aldı. 28 yaşındaki golcü için başkan adayı Hakan Safi'nin girişimleri devam ediyor. Suarez'in piyasa değeri 30 milyon euro ve Sporting'de etkileyici bir performans sergilemişti.

Fenerbahçe'de dev transfer harekatı! Luis Suarez yeniden gündemde

Sarı-lacivertliler, yeni bir forvet transferi için kollarını sıvadı. Hedefteki isim tanıdık: Luis Suarez... Geçtiğimiz dönem başkan adayı Hakan Safi'nin anlaşmaya vardığı 28 yaşındaki golcü için yeniden nabız yoklanacak. Geçtiğimiz dönem başkan adayı Hakan Safi'nin anlaşmaya vardığı 28 yaşındaki golcü için Aziz Yıldırım da hamle yapmış ama Sporting ile anlaşma sağlanamamıştı. 28 yaşındaki santrfor, 2025'te Almeria'dan Portekiz ekibine 22.95 milyon euro bonservis bedeli karşılığında transfer olmuştu. Piyasa değeri 30 milyon euro olan Kolombiyalı oyuncu, kariyerinin en yüksek değerine ulaşmış durumda. Sporting'de geçen sezon 53 resmi maçta görev yapan Suarez, 38 gol ve 9 asistlik etkileyici bir performans ortaya koydu.

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