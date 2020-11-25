Ferizli'de kadına yönelik şiddetle mücadele toplantısı - Son Dakika

Sakarya'nın Ferizli İlçe Kaymakamlığında, Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü dolayısıyla toplantı düzenlendi.

Kaymakam Bahattin Alp Arslanköylü başkanlığında gerçekleştirilen toplantıda, kadına yönelik şiddeti doğrudan ve pekiştiren olumsuz tutum ve davranışların ortadan kaldırılması ve toplumsal farkındalık oluşturmak amacıyla yapılacak çalışmalar ele alındı.

Arslanköylü, gazetecilere yaptığı açıklamada, kadına karşı şiddetle mücadelenin etkili bir şekilde yapılması ve toplumda farkındalık oluşturmak için çalışmaların sürdüğünü belirtti.

İlçe merkezinde kurulan stantlarda emniyet ve jandarmada görevli personel tarafından kadınlara bilgilendirme hizmeti verileceğini aktaran Arslanköylü, çalışmaların takipçisi olacaklarını kaydetti.