Fernando Muslera: "Falcao dik durdu"

Takım kaptanı Fernando Muslera, Radamel Falcao ile ilgili şunları söyledi:



"Falcao'ya hoş geldin demek istiyorum. Galatasaray çok önemli bir oyuncu kazandı. Galatasaray'ın tarihine baktığımızda hep böyle büyük oyuncular var ve listeye bir yenisi daha eklendi. Başkanımıza, Abdurrahim Bey'e, Yusuf Bey'e, emeği geçen herkese teşekkür etmek istiyorum. Ben elimden geldiği kadar destek olmaya çalıştım, diğer taraftan Fatih Hocamız da çok istiyordu kendisini."



"FALCAO İLE KONUŞTUM"



"Benim verebileceğim destek sadece onunla konuşma kısmında olabilirdi. Hemen hemen her gün Falcao ile konuştum. Hocam da bana soruyordu neler olup bitiyor diye ben de kendisini bilgilendiriyordum. Burada en büyük teşekkürü hak eden Başkanımız Mustafa Cengiz, Abdurrahim Bey, Yusuf Bey ve yöneticilerimiz... Monaco ile görüşmeleri onlar yaptı, özellikle Abdurrahim Bey'e de bir parantez açmak istiyorum. Diğer taraftan Falcao'ya da teşekkür etmek istiyorum. O da çok dik durdu, her zaman buraya gelmek istediğini söyledi. Konuşmaya başladığımız ilk günden beri hep Galatasaray gibi büyük bir camiada forma giymek istediğini söyledi. O da çok dik durdu. Milli Takımlar seviyesinde ne yazık ki kendisinden çok çektim ama artık aynı takımdayız, aynı soyunma odasını paylaşacağız. Bu kadar büyük bir futbolcu ile aynı soyunma odasını paylaşacağım için çok mutluyum."