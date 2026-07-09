Ferrero Fındık, Fındık ve Mamulleri Sektörünün İhracat Şampiyonu Oldu - Son Dakika
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Ferrero Fındık, Fındık ve Mamulleri Sektörünün İhracat Şampiyonu Oldu

Ferrero Fındık, Fındık ve Mamulleri Sektörünün İhracat Şampiyonu Oldu
09.07.2026 17:09
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Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) tarafından açıklanan ‘İlk 1000 İhracatçı Araştırması'na göre, Ferrero Fındık Türkiye’nin fındık değer zincirine ve ihracat performansına uzun vadeli katkısını daha da güçlendirerek 2025 yılının ‘Fındık ve Mamulleri Sektör Birincisi’ oldu.

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) tarafından her yıl düzenlenen ve en fazla ihracat yapan 1000 firmanın yer aldığı liste, 26 Haziran’da gerçekleşen ‘İhracatın Şampiyonları Ödül Töreni’nde açıklandı. Ferrero Fındık, 2025 yılında fındık ve mamulleri sektöründe en çok ihracatı gerçekleştirerek ihracat şampiyonu oldu. Ferrero Grubu’nun çikolatalı ürünlerinde kullanılmak üzere, dünyanın dört bir yanındaki fabrikalarına tedarik sağlayan Ferrero Fındık’ın 2025 yılındaki toplam ihracatı 375 milyon doları aştı. Ferrero Fındık, Türkiye genel sıralamasında ise 70’ci oldu.

Türk fındık sektörünün uzun vadeli stratejik ortağı olan Ferrero Fındık, Ferrero Grubu’nun dünya genelindeki fabrikalarına tedarik sağlamakta ve Türk fındığı Grubun birçok çikolata ürününün temel bileşenleri arasında yer almaktadır. Bu başarı, Türkiye’nin küresel fındık değer zincirindeki stratejik konumunu bir kez daha teyit ederken, kalite, izlenebilirlik, verimlilik ve sektörün sürdürülebilir kalkınmasına yönelik yatırımların sürdürülmesinin önemini de ortaya koymaktadır.

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı Mustafa Gültepe’nin ev sahipliğinde ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımıyla İstanbul’da düzenlenen törende, Ferrero Fındık Genel Müdürü Bamsı Akın birincilik ödülünü Türkiye Cumhuriyeti Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’den aldı. Yaptığı açıklamada ödüle ilişkin değerlendirmelerini paylaşan Bamsı Akın, Türk fındık sektörü için uzun vadeli bir stratejik ortak ve işveren olarak değer yaratmaya odaklanmayı sürdürdüklerini belirtti.

Ödüle ilişkin değerlendirmelerini paylaşan Ferrero Fındık Genel Müdürü Bamsı Akın, “Sektörümüzün ihracat şampiyonu olarak bir kez daha ödüllendirilmekten gurur duyuyoruz. Bini aşkın çalışanımız ve tedarikçilerimizle birlikte, Türk fındık sektörü için her gün değer yaratmak amacıyla çalışıyoruz.

Bu başarı yalnızca ihracat performansımızın bir göstergesi değil, aynı zamanda Türkiye’deki fındık değer zincirinin gelişimine ve modernizasyonuna yönelik uzun vadeli taahhüdümüzün de bir yansımasıdır. Daha sürdürülebilir, dayanıklı ve rekabetçi bir fındık sektörünü desteklemek amacıyla tüm ilgili paydaşlarla yakın iş birliği içinde çalışmaya devam edeceğiz” dedi.

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Son Dakika Şirket Haberleri Ferrero Fındık, Fındık ve Mamulleri Sektörünün İhracat Şampiyonu Oldu - Son Dakika

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