Fethiye'de polis, sokak hayvanlarına mama bıraktı - Son Dakika

Hayvan severler polis ekiplerine teşekkür etti. - MUĞLA

Salgın nedeniyle sokağa çıkma kısıtlanmasından dolayı hayvan severler sokak hayvanlarına yem götüremez olunca polis ekipleri devre girdi.

Korona virüsü (Covid -19) nedeniyle dünya genelinde yaşanan sıkıntılar insanlar kadar sokak hayvanlarını da etkiledi.

Fethiye İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı Trafik Tescil ve Denetleme Büro Amirliği ekipleri sokak hayvanlarına mama verdi.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: İHA

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