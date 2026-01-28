Fethiye'de Toprak Kayması: Yollar Açılıyor

Muğla'nın Fethiye ilçesinde toprak kayması nedeniyle kapanan yollar açılıyor.

Fethiye Belediyesinden yapılan açıklama göre, kentte iki gün etkili olan yoğun yağış nedeniyle Patlangıç Mahallesi Topçular mevkisi, Kızılbel-Söğütlü arasında kalan yol ile Yanıklar Mahallesi'nde toprak kayması yaşandı.

Belediye ekiplerince yollara düşen kaya ve toprak parçalarının kaldırılması için çalışma başlatıldı.

Yolların kısa sürede açılacağı belirtildi.