Muğla'nın Fethiye ilçesinde toprak kayması nedeniyle kapanan yollar açılıyor.
Fethiye Belediyesinden yapılan açıklama göre, kentte iki gün etkili olan yoğun yağış nedeniyle Patlangıç Mahallesi Topçular mevkisi, Kızılbel-Söğütlü arasında kalan yol ile Yanıklar Mahallesi'nde toprak kayması yaşandı.
Belediye ekiplerince yollara düşen kaya ve toprak parçalarının kaldırılması için çalışma başlatıldı.
Yolların kısa sürede açılacağı belirtildi.
Son Dakika › Güncel › Fethiye'de Toprak Kayması: Yollar Açılıyor - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?