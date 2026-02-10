Fethiye'ye Daha Fazla Hint Turisti - Son Dakika
Fethiye'ye Daha Fazla Hint Turisti

10.02.2026 18:06
Hindistan Başkonsolosu, Fethiye'ye daha fazla Hint turist çekmek için işbirliği yapacaklarını belirtti.

Hindistan'ın İstanbul Başkonsolosu Shri Mijito Vinito, Türkiye'nin ülkelerinde önemli bir turizm destinasyonu olduğunu belirterek, Muğla'nın Fethiye ilçesine de daha fazla Hint turistin gelmesi için yerel yönetimlerle işbirliği içinde olduklarını bildirdi.

Fethiye Belediyesinden yapılan açıklamaya göre Vinito, Belediye Başkanı Alim Karaca'yı ziyaret etti.

Daha önce Muğla'da ve Bodrum ilçesinde yerel yönetimlerle bir araya geldiğini aktaran Vinito, Fethiye'nin de önemli turizm kenti olduğunu dile getirdi.

Fethiye'de yerel yönetimlerle turizm, kültürel alanlarında işbirliğini geliştirmek istediklerini anlatan Vinito, "Fethiye'de yoga ve gastronomi festivalleri düzenlemeyi planlıyoruz. Bunun için Başkan Karaca ile verimli toplantı gerçekleştirdik. Fethiye'ye daha fazla Hint turistin gelmesini istiyoruz. Türkiye, Hindistan'da çok önemli bir turizm destinasyonu olarak görülüyor." ifadelerini kullandı.

Fethiye Belediye Başkanı Karaca da ilçede turizm sezonunu 12 aya yaymak ve farklı pazarlardan turist çekmek için önemli çalışmalar yürüttüklerini kaydetti.

İlçede 21 Haziran Dünya Yoga Günü'nde Hindistan işbirliğiyle yoga festivali düzenlemek için çalışma yaptıklarını anlatan Karaca, Fethiye'de daha fazla Hint turisti konuk etmek istediklerini bildirdi.

Kaynak: AA

Yerel Yönetim, Etkinlikler, Gastronomi, Diplomasi, Hindistan, İstanbul, Türkiye, Fethiye, Turizm, turist, Kültür, Güncel, Son Dakika

