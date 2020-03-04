FETÖ'nün emniyet yapılanmasına operasyon: 24 gözaltı kararı - Son Dakika

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FETÖ'nün emniyet yapılanmasına operasyon: 24 gözaltı kararı
6 saat önce
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, FETÖ'nün emniyet mahrem yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında 23'ü eski emniyet personeli, biri sivil şahıs olmak üzere 24 şüpheli hakkında gözaltı kararı verdi.
Haber Yayın Tarihi: 04.03.2020 09:43 Kaynak: İHA
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, FETÖ'nün emniyet mahrem yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında 23'ü eski emniyet personeli, biri sivil şahıs olmak üzere 24 şüpheli hakkında gözaltı kararı verdi. Eş zamanlı gerçekleştirilen operasyonlarda 18 şüpheli yakalandı.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan yazılı açıklamada, FETÖ'nün emniyet mahrem yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında 23'ü eski emniyet personeli ve bir sivil şahıs hakkında gözaltı kararı verildiği belirtildi. Ankara merkez ve ilçelerinde gerçekleştirilen operasyonlarda 18 şüphelinin yakalandığı ifade edildi. Diğer şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmaların ise devam ettiği bildirildi. - ANKARA
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