Son Dakika Haberleri: Fetö'nün Kripto Yapılanmasına Yönelik Operasyon

Fetö'nün Kripto Yapılanmasına Yönelik Operasyon

1 saat önce

Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) Türk Silahlı Kuvvetlerindeki (TSK) yapılanmasına yönelik Zonguldak merkezli 7 ilde düzenlenen operasyonda yakalanan 10 şüpheli adliyeye sevk edildi.

Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) Türk Silahlı Kuvvetlerindeki (TSK) yapılanmasına yönelik Zonguldak merkezli 7 ilde düzenlenen operasyonda yakalanan 10 şüpheli adliyeye sevk edildi.

Alınan bilgiye göre, Zonguldak Cumhuriyet Başsavcılığınca, örgütün TSK'daki yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında "ardışık arama ve kripto şifreleme" yöntemlerini kullandıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 muvazzaf askerle ihraç edilen 8 askeri öğrencinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Sağlık kontrolünün ardından şüpheliler, geniş güvenlik önlemi altında adliyeye getirildi.

Zonguldak Cumhuriyet Başsavcılığınca, 12 Mart'ta, örgütün TSK'daki yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında, "ardışık arama ve kripto şifreleme" yöntemlerini kullandıkları iddiasıyla haklarında yakalama kararı çıkarılan 10 şüpheli, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince Zonguldak, İstanbul, Ankara, Sakarya, Çanakkale, Denizli ve Tekirdağ'da eş zamanlı düzenlenen operasyonda gözaltına alınmıştı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 15.03.2019 10:20 Kaynak: AA

Zonguldak, Güncel
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