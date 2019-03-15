Fetö'nün Kripto Yapılanmasına Yönelik Operasyon
1 saat önce
Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) Türk Silahlı Kuvvetlerindeki (TSK) yapılanmasına yönelik Zonguldak merkezli 7 ilde düzenlenen operasyonda yakalanan 10 şüpheli adliyeye sevk edildi.
Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) Türk Silahlı Kuvvetlerindeki (TSK
) yapılanmasına yönelik Zonguldak
merkezli 7 ilde düzenlenen operasyonda yakalanan 10 şüpheli adliyeye sevk edildi.
Alınan bilgiye göre, Zonguldak Cumhuriyet Başsavcılığınca, örgütün TSK'daki yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında "ardışık arama ve kripto şifreleme" yöntemlerini kullandıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 muvazzaf askerle ihraç edilen 8 askeri öğrencinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Sağlık kontrolünün ardından şüpheliler, geniş güvenlik önlemi altında adliyeye getirildi.
Zonguldak Cumhuriyet Başsavcılığınca, 12 Mart'ta, örgütün TSK'daki yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında, "ardışık arama ve kripto şifreleme" yöntemlerini kullandıkları iddiasıyla haklarında yakalama kararı çıkarılan 10 şüpheli, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi
ekiplerince Zonguldak, İstanbul
, Ankara
, Sakarya
, Çanakkale
, Denizli
ve Tekirdağ
'da eş zamanlı düzenlenen operasyonda gözaltına alınmıştı.
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 15.03.2019 10:20 Kaynak: AA
Son Dakika! MİT TIR'larının Durdurulması Olayının İhbarcısı Mustafa İlhan Ordu'da Yakalandı
Risk Merkezi Raporu Başvurusu Bugün Saat 18.30'da e-Devlet Üzerinden Verilmeye Başlanacak
Fırsatçılar İş Başında! Domates Fiyatlarına Zam Yaptılar
Sobaya Yanıcı Madde Dökerken Kendilerini Yaktılar; O Anlar Kamerada