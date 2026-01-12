FETÖ Operasyonunda 12 Şüpheli Yakalandı

Ankara merkezli 3 ilde, FETÖ'nün "emniyet mahrem yapılanması"na yönelik soruşturmada haklarında gözaltı kararı verilen 23 şüpheliden 12'si yakalandı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamaya göre, Terör Suçları Soruşturma Bürosunca, FETÖ'nün Emniyet Genel Müdürlüğünü hedef alarak içerisinde yuvalanma, eleman kazanma, emniyet personelini örgütün kendi içerisinde oluşturduğu sisteme göre kodlama ve kazanılan elemanların örgütsel bağlılık durumlarını takip ederek kaydetme faaliyetlerinin tespiti üzerine soruşturma başlatıldı.

Örgüt tarafından "mahrem imam" olarak görevlendirilen, aynı zamanda örgüt mensubu polislerin eşlerinin örgütsel takiplerini yaptıkları ve bir kısmının ByLock kullanıcısı oldukları belirlenen 6'sı aktif çalışan kamu görevlisi olmak üzere 23 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Ankara merkezli 3 ilde eş zamanlı olarak yapılan operasyonlarla 12 şüpheli gözaltına alınırken, 11 şüphelinin yurt dışına kaçtığı ve haklarında yakalama emri çıkarılmasına yönelik talepte bulunulacağı belirtildi.