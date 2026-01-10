FETÖ Operasyonunda 43 Tutuklama - Son Dakika
FETÖ Operasyonunda 43 Tutuklama

10.01.2026 12:31
İçişleri Bakanı Yerlikaya, 34 ilde FETÖ'ye yönelik operasyonlarda 77 şüpheliden 43'ünün tutuklandığını duyurdu.

(ANKARA) - İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 34 ilde FETÖ'ye yönelik iki haftadır düzenlenen operasyonlarda yakalanan 77 şüpheliden 43'ünün tutuklandığını bildirdi.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Jandarma tarafından son iki haftadır 34 ilde FETÖ'ye yönelik operasyonlar düzenlendiğini bildirdi.

Operasyonlarda, 77 kişinin yakalandığını, 43 kişinin tutuklandığını ve bir kişi hakkında adli kontrol uygulandığını belirten Yerlikaya, şunları kaydetti:

"Cumhuriyet Başsavcılıklarımız ile Jandarma TEM Daire Başkanlığımız koordinesinde, İl Jandarma Komutanlıklarınca; Afyonkarahisar, Aksaray, Ankara, Antalya, Burdur, Bursa, Çankırı, Çorum, Diyarbakır, Düzce, Edirne, Elazığ, Eskişehir, Giresun, Gümüşhane, Hatay, İstanbul, İzmir, Kahramanmaraş, Kırıkkale, Kocaeli, Kütahya, Manisa, Muğla, Ordu, Osmaniye, Sakarya, Samsun, Şanlıurfa, Tekirdağ, Trabzon, Van, Yozgat ve Zonguldak'ta düzenlenen operasyonlarda yakalanan şüphelilerin; terör örgütünün güncel yapılanması içerisinde faaliyet yürüttükleri, ankesörlü telefonlarla örgüt içerisinde sorumlu şahıslarla irtibatta bulundukları, terör örgütüyle iltisaklı sözde yardım kuruluşlarına finans sağladıkları, Sosyal medya hesapları üzerinden terör örgütü propagandası yaptıkları tespit edildi.

Savcılıklarımızca haklarında soruşturma başlatıldı. Milli iradeye karşı kurulan tuzaklar bir bir bozuluyor. Devletimizin bütünlüğüne, milletimizin huzuruna kastedenlerle mücadelemiz kararlılıkla devam ediyor. Emeği geçenleri tebrik ediyorum."

Kaynak: ANKA

