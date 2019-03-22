Son Dakika Haberleri: Fetö Şüphelisi Sanat Yönetmeni Sınırda Yakalandı

Fetö Şüphelisi Sanat Yönetmeni Sınırda Yakalandı

1 saat önce

EDİRNE'de yasa dışı yollarla Yunanistan'a çıkış yapmaya çalışan FETÖ/PDY şüphelisi eski sanat yönetmeni A.G. (39), sınır birliği askerlerince yakalanarak, gözaltına alındı.

Fetö Şüphelisi Sanat Yönetmeni Sınırda Yakalandı, System.String[]
EDİRNE'de yasa dışı yollarla Yunanistan'a çıkış yapmaya çalışan FETÖ/PDY şüphelisi eski sanat yönetmeni A.G. (39), sınır birliği askerlerince yakalanarak, gözaltına alındı.

İpsala ilçesine bağlı Yenikarpuzlu beldesinde devriye görevi yapan sınır birliği ekipleri Meriç Nehri kenarında yasa dışı yollarla Yunanistan'a çıkış hazırlığında olan 1 kişiyi yakalayarak, gözaltına aldı. Jandarma ekiplerine teslim edilen şüphelinin, kapatılan Fatih Üniversitesi'nde sanat yönetmenliği yapan ve İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca 'FETÖ/PDY'ye üye olmak' suçundan hakkında devam eden soruşturması bulunan A.G. olduğu belirlendi. A.G.'nin jandarmadaki işlemlerinin sürdüğü bildirildi. - Edirne

»  »      Haber Yayın Tarihi : 22.03.2019 04:52 Kaynak: DHA

Edirne, Yunanistan, Güncel
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