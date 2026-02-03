FETÖ Üyelerinin İltica Talepleri Red Ediliyor - Son Dakika
FETÖ Üyelerinin İltica Talepleri Red Ediliyor

03.02.2026 11:27
Yunanistan, FETÖ üyelerinin oturum izinlerini uzatma taleplerini reddetmeye başladı.

Yunan basınında yer alan haberlerde, Yunanistan'a kaçan Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyelerine verilen oturum izinlerinin uzatılması taleplerinin reddedilmeye başlandığı belirtildi.

Kathimerini gazetesinde yer alan habere göre, FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişiminin ardından Yunanistan'a kaçan ve siyasi sığınmacı olarak oturma izni alan çok sayıda terör örgütü üyesi, süresi dolan oturum izinlerini uzatma talebinde bulunduklarında Yunanistan Göç ve İltica Bakanlığının ret kararı ile karşılaşıyor.

Yunan hükümetinin 2025'te "ulusal güvenlik ve kamu düzenine tehdit" gerekçesiyle iltica "hakkını" iptal ettiği Türk vatandaşı sayısı 44 oldu. Aynı gerekçeyle iltica "hakkı" iptal edilen Türk vatandaşı sayısının 2023'te 1, 2024'te 2 olduğu belirtildi.

"Greekcitytimes" haber sitesinde yer alan habere göre de Türkiye'den Yunanistan'a yapılan iltica başvurularının kabul oranında son yıllarda sert düşüş yaşandı. Yunanistan, 2023'te Türk vatandaşlarınca yapılan iltica başvurularından yüzde 60,9'una onay verirken, 2025'te bu oran yüzde 4,7'ye düştü.

Yunan basınına göre yetkililer, FETÖ ve PKK gibi terör örgütleri ile iltisaklı kişilere geçmişte verilen iltica haklarını da tekrar gözden geçirmeye başladı.

Kaynak: AA

Yunanistan, Güvenlik, Güncel, Son Dakika

