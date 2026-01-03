FETÖ Üyesi Firari Hükümlü Yakalandı - Son Dakika
FETÖ Üyesi Firari Hükümlü Yakalandı

03.01.2026 21:23
Gaziantep'te 6 yıl 3 ay hapis cezası bulunan firari FETÖ üyesi yakalandı ve cezaevine gönderildi.

Gaziantep'te Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyesi olduğu gerekçesiyle hakkında kesinleşmiş 6 yıl 3 ay hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğünün NSosyal hesabından yapılan açıklamaya göre, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, silahlı terör örgütüne üye olma suçundan aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.

Ekipler belirlenen adreslere düzenledikleri operasyonda, hakkında 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlüyü yakaladı.

Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Gaziantep, Güvenlik, Güncel, Terör, Son Dakika

