Son Dakika Haberleri: Fettah Can, Mersinlilere Unutulmaz Bir Gece Yaşattı

Fettah Can, Mersinlilere Unutulmaz Bir Gece Yaşattı

31 dakika önce

Aşk şarkılarının usta besteci ve yorumcusu Fettah Can, Mersinliler ile birlikte şarkılarını seslendirdi.

Fettah Can, Mersinlilere Unutulmaz Bir Gece Yaşattı, System.String[]
Aşk şarkılarının usta besteci ve yorumcusu Fettah Can, Mersinliler ile birlikte şarkılarını seslendirdi.

Mersin Büyükşehir Belediyesi, 14 Şubat Sevgililer Günü dolayısıyla, 'Sevgililer Günü Konseri' düzenledi. Adnan Menderes Bulvarı Galatasaray Meydanı'nda düzenlenen konserde Fettah Can, Mersinli hayranlarına unutulmaz bir akşam yaşattı. Kalpli balonlarla süslenmiş konser alanında birbirinden güzel aşk şarkılarını seslendiren Fettah Can'ın hareketli parçaları ile doyasıya eğlenen Mersinliler, duygusal parçalar ile de mest oldu. Şarkılarını Mersinliler ile birlikte hep bir ağızdan söyleyen sevilen şarkıcı Fettah Can, samimiyeti ile gönüllerde taht kurdu. Yaklaşık 2 saat sahnede kalan Fettah Can, 'Mandalinalar', 'Sen En Çok Aşksın', 'Bu Aşkın Katili Sensin', 'Özledim', 'Ele Güne Karşı', 'Sarışınım', 'Boş Bardak', 'Olan bize oldu', 'Yalanlar Cumhuriyeti', 'Yaz Dostum', 'Kalp Ağrısı' gibi şarkılarını seslendirdi.

Konser sonunda Sevgililer Günü konserini dinlemeye gelen vatandaşlara seslenen Mersin Büyküşehir Belediye Başkanı Burhanettin Kocamaz, "Bu konser Sevgililer Günü'ne tahsis edilmişti. Kendisini onun için davet etmiştik. Ama hava muhalefeti nedeniyle Sevgililer Günü konserini 2 gün erteledik, bugüne aldık. Hepinizin bu güzel günü kutlu olsun. Sevginiz bol olsun. Barış, huzur ve kardeşliğiniz daim olsun. Mersin'de bir ve beraber olalım, yaşamın tadını doyasıya çıkaralım. Sadece Mut'ta yaşayanlar değil, tüm Mersinliler mutlu olsun. En kötü gününüz bugün kadar güzel olsun" dedi.

Konuşmasının ardından Kocamaz, şarkıcı Fettah Can'a çiçek ve plaket verdi. - MERSİN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 18.02.2019 12:10 Kaynak: İHA

Sevgililer Günü, Mersin, Fettah Can, Magazin
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