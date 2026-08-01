Feyza Civelek’ten Kızılcık Şerbeti’ne veda! Nilay dönemi sona eriyor

Show TV ekranlarının uzun soluklu yapımlarından Kızılcık Şerbeti'nde dikkat çeken bir ayrılık yaşandı. Dört sezondur dizide Nilay karakterini canlandıran Feyza Civelek'in yeni sezonda kadroda yer almayacağı öğrenildi.

Bir süredir Feyza Civelek'in dizideki geleceği merak konusu olmuştu. Civelek'in yasaklı madde test sonucunun pozitif çıktığı yönündeki haberlerin ardından oyuncunun kadrodan ayrılacağı iddiaları gündeme gelmişti.

5. SEZONDA OLMAYACAK

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre, yapım ekibinin Feyza Civelek'le ilgili kararı netleşti. Dört sezondur Nilay karakteriyle izleyici karşısına çıkan oyuncu, Kızılcık Şerbeti'nin 5. sezonunda rol almayacak.

Böylece dizinin ilk sezonundan bu yana hikâyenin önemli karakterlerinden biri olan Nilay'ın da Kızılcık Şerbeti macerası sona ermiş oldu.

INSTAGRAM HESABINI KAPATTI

Civelek'in diziden ayrıldığı haberinin ardından dikkat çeken bir gelişme daha yaşandı. Oyuncunun Instagram hesabını kapattığı belirtildi.

Feyza Civelek'in ayrılığı sonrası Nilay karakterinin hikâyeden nasıl çıkarılacağı ise henüz bilinmiyor.