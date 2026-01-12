Fico'dan AB Dış Politikasına Sert Eleştiri - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Fico'dan AB Dış Politikasına Sert Eleştiri

12.01.2026 18:36
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Slovakya Başbakanı Fico, AB'nin dış politikasını eleştirerek Kallas'ın değiştirilmesi gerektiğini söyledi.

Slovakya Başbakanı Robert Fico, Avrupa Birliği'nin (AB) bir dış politikasının olmadığını ve Venezuela hakkında açıklama yapmak için "20 saat bocaladığını" belirterek, AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas'ın değiştirilmesi gerektiğini ifade etti.

Fico, haber kanalı ta3'e verdiği mülakatta, güncel uluslararası meselelere ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Dünya düzeninin çöktüğünü ve uluslararası hukuk mekanizmalarının varlığına hiçbir saygının kalmadığını vurgulayan Fico, askeri güç kullanmak için uluslararası bir kuruluşun yetkisine ihtiyaç duyulması gerçeğine de hiçbir saygının kalmadığını söyledi.

Fico, Bağdat'ın "kitle imha silahlarına sahip olduğu veya terörist örgütlerle bağlantısı bulunduğu yönündeki uydurma iddialarla Irak'ta milyonlarca sivilin öldürüldüğünü" hatırlattı.

ABD Başkanı Donald Trump'ın ise bunu saklamadan yaptığını ifade eden Fico, "(Trump) 'Venezuela'ya demokrasi ve insan haklarını tesis etmek için gidiyorum' demiyor. 'Oraya petrol için gidiyorum' diyor. Venezuela'nın satın aldığı her şeyin ABD'den alınması gerektiğini söylüyor." diye konuştu.

Fico, uluslararası hukukun ihlal edilmesini kesin şekilde reddettiğini yineleyerek, "AB olarak uyanmamız gerekiyor. ya çaresiz gibi kenarda dururuz ya da 500 milyona yakın nüfusu ve muazzam ekonomik gücü olan AB bir süpergüç haline gelir." değerlendirmesini yaptı.

AB'nin Rusya'ya tepki gösterip, aynısını ABD'ye karşı yapamamasını eleştiren Fico, şu ifadeleri kullandı:

"AB liderlerinin tek bildiği şey Rusya'dan nefret etmek. Elimizde olan tek şey bu. Gazze konusunda bir tutum belirleme zamanı geldiğinde, Gazze konusunda bir tutum bile belirleyemedik. Rusya'ya karşı yaptırım paketleri kabul edildiğinde, Gazze'de olanlar için İsrail'e karşı da yaptırım paketi kabul etmenin aynı derecede uygun olduğu kesinlikle açıktı."

Fico, uluslararası kriz yaşandığını, AB'nin dış politika pozisyonunun olmadığını ve dolayısıyla bu krize yanıt veremediğini kaydetti.

Venezuela konusunda açıklama yapmak için "20 saat boyunca bocaladıklarına" dikkati çeken Fico, "Bunu ilk kez, yüksek sesle ve ağır eleştirilere maruz kalma pahasına söylüyorum. Kallas'ı değiştirmeliyiz." dedi.

Kaynak: AA

İnsan Hakları, Dış Politika, Slovakya, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Fico'dan AB Dış Politikasına Sert Eleştiri - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Sancaktepe’de film gibi kurtarma: Kuş beslemek için çıktıkları çatıda mahsur kaldılar Sancaktepe'de film gibi kurtarma: Kuş beslemek için çıktıkları çatıda mahsur kaldılar
Faciadan dönüldü İçinde yolcu olan otobüs binaya çarptı Faciadan dönüldü! İçinde yolcu olan otobüs binaya çarptı
WSJ raporu ICE polislerinin şiddet karnesini ifşa etti WSJ raporu ICE polislerinin şiddet karnesini ifşa etti
Vatandaşın tepkisine aldırış etmedi, kanalizasyona beton döktü Vatandaşın tepkisine aldırış etmedi, kanalizasyona beton döktü
Galatasaray’dan Fenerbahçe yenilgisini unutturacak dev transfer İşte o yıldız Galatasaray'dan Fenerbahçe yenilgisini unutturacak dev transfer! İşte o yıldız
Silahla yaralayıp kaçtılar Polisler peşlerine düştü Silahla yaralayıp kaçtılar! Polisler peşlerine düştü

19:01
Beşiktaş’ta anlaşma tamam Savunmaya dinamo geliyor
Beşiktaş'ta anlaşma tamam! Savunmaya dinamo geliyor
18:43
Ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturmasında 3 tutuklama
Ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturmasında 3 tutuklama
18:24
Transferde dev derbi Galatasaray ve Fenerbahçe aynı yıldız ismin peşine düştü
Transferde dev derbi! Galatasaray ve Fenerbahçe aynı yıldız ismin peşine düştü
17:46
AK Partili Çelik’ten gümrük vergisi sinyali: Yeni değerlendirmeler yapılabilir
AK Partili Çelik'ten gümrük vergisi sinyali: Yeni değerlendirmeler yapılabilir
17:29
Yolun ortasında acımadan vurdular İşte dehşet anları
Yolun ortasında acımadan vurdular! İşte dehşet anları
16:40
Eşini tehditten serbest kalan şahıs, aynı gün darp edince tutuklandı
Eşini tehditten serbest kalan şahıs, aynı gün darp edince tutuklandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 12.01.2026 19:07:25. #7.11#
SON DAKİKA: Fico'dan AB Dış Politikasına Sert Eleştiri - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.