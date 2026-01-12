Fico'dan AB Dış Politikasına Sert Eleştiri

Slovakya Başbakanı Robert Fico, Avrupa Birliği'nin (AB) bir dış politikasının olmadığını ve Venezuela hakkında açıklama yapmak için "20 saat bocaladığını" belirterek, AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas'ın değiştirilmesi gerektiğini ifade etti.

Fico, haber kanalı ta3'e verdiği mülakatta, güncel uluslararası meselelere ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Dünya düzeninin çöktüğünü ve uluslararası hukuk mekanizmalarının varlığına hiçbir saygının kalmadığını vurgulayan Fico, askeri güç kullanmak için uluslararası bir kuruluşun yetkisine ihtiyaç duyulması gerçeğine de hiçbir saygının kalmadığını söyledi.

Fico, Bağdat'ın "kitle imha silahlarına sahip olduğu veya terörist örgütlerle bağlantısı bulunduğu yönündeki uydurma iddialarla Irak'ta milyonlarca sivilin öldürüldüğünü" hatırlattı.

ABD Başkanı Donald Trump'ın ise bunu saklamadan yaptığını ifade eden Fico, "(Trump) 'Venezuela'ya demokrasi ve insan haklarını tesis etmek için gidiyorum' demiyor. 'Oraya petrol için gidiyorum' diyor. Venezuela'nın satın aldığı her şeyin ABD'den alınması gerektiğini söylüyor." diye konuştu.

Fico, uluslararası hukukun ihlal edilmesini kesin şekilde reddettiğini yineleyerek, "AB olarak uyanmamız gerekiyor. ya çaresiz gibi kenarda dururuz ya da 500 milyona yakın nüfusu ve muazzam ekonomik gücü olan AB bir süpergüç haline gelir." değerlendirmesini yaptı.

AB'nin Rusya'ya tepki gösterip, aynısını ABD'ye karşı yapamamasını eleştiren Fico, şu ifadeleri kullandı:

"AB liderlerinin tek bildiği şey Rusya'dan nefret etmek. Elimizde olan tek şey bu. Gazze konusunda bir tutum belirleme zamanı geldiğinde, Gazze konusunda bir tutum bile belirleyemedik. Rusya'ya karşı yaptırım paketleri kabul edildiğinde, Gazze'de olanlar için İsrail'e karşı da yaptırım paketi kabul etmenin aynı derecede uygun olduğu kesinlikle açıktı."

Fico, uluslararası kriz yaşandığını, AB'nin dış politika pozisyonunun olmadığını ve dolayısıyla bu krize yanıt veremediğini kaydetti.

Venezuela konusunda açıklama yapmak için "20 saat boyunca bocaladıklarına" dikkati çeken Fico, "Bunu ilk kez, yüksek sesle ve ağır eleştirilere maruz kalma pahasına söylüyorum. Kallas'ı değiştirmeliyiz." dedi.