Fico'dan ABD'nin Venezuela Müdahalesine Eleştiri

04.01.2026 01:16
Slovakya Başbakanı Fico, ABD'nin Venezuela'ya müdahalesini kınadı ve uluslararası hukuk vurgusu yaptı.

Slovakya Başbakanı Robert Fico, "İkinci Dünya Savaşı sonrası oluşturulan dünya düzeninin çözülüşünün bir başka kanıtı" diye nitelendirdiği ABD'nin Venezuela'ya müdahalesini kınadı.

ABD merkezli sosyal medya platformu Facebook'taki hesabından açıklama yapan Fico, ABD'nin Venezuela'daki askeri müdahalesinin, "İkinci Dünya Savaşı sonrası oluşturulan dünya düzeninin çözülüşünün bir başka kanıtı" olduğunu kaydetti.

Fico, "Uluslararası hukuk geçerliliğini yitirmiştir. Askeri güç, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin himayesi olmaksızın kullanılıyor ve büyük ve güçlü olan herkes, kendi çıkarlarını doğrultusunda istediğini yapıyor. Küçük bir ülkenin başbakanı olarak, uluslararası hukukun bu şekilde bozulmasını kararlılıkla reddetmek zorundayım. Bunu Irak Savaşı'nda, Kosova'nın egemen bir devlet olarak tanınmamasında, Rus askeri gücünün Ukrayna'da kullanılmasında ya da Gazze'deki durum değerlendirilirken de yaptığım gibi." değerlendirmesini yaptı.

Başbakan Fico ayrıca, Venezuela'ya yönelik "kınanmayı hak eden bu saldırıya" AB'nin nasıl tepki vereceğini dört gözle beklediğini dile getirerek, "Ya ABD'nin Venezuela'da askeri güç kullanımını kınar ve Ukrayna'daki savaşa ilişkin tutumuyla az da olsa tutarlı davranır ya da her zamanki gibi ikiyüzlü kalır." ifadelerini kullandı.

Ne olmuştu?

Venezuela'nın başkenti Caracas'ta dün yerel saatle 02.00 civarında patlama ve uçak sesleri duyuldu.

Venezuela yönetimi, patlamaların ardından ABD'yi ülkenin çeşitli bölgelerinde sivil ve askeri tesislere saldırı düzenlemekle suçladı.

ABD Başkanı Donald Trump, Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'ya karşı büyük çaplı bir saldırı düzenlendiğini, Maduro ile eşinin ülke dışına çıkarıldığını duyurdu.

ABD Adalet Bakanı Pam Bondi de Maduro ve eşi Cilia Flores hakkında ABD'de suç duyurusunda bulunulduğunu, Maduro'ya "uyuşturucu terörizmi, kokain kaçakçılığı, ABD'ye karşı makineli tüfek ve yıkıcı cihazlara sahip olma" suçlamalarının yöneltildiğini açıkladı.

Venezuela yönetimi, ABD'nin kınanması için uluslararası topluma çağrıda bulundu. Bazı ülkeler saldırıyı eleştirirken, açıklamalarıyla ABD'ye destek verenler de oldu.

Kaynak: AA

