(ANKARA) - Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Irak Dışişleri Bakanı Fuad Hüseyin ve Ürdün Dışişleri Bakanı Ayman Safadi ile telefonda ayrı ayrı görüştü.
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Irak Dışişleri Bakanı Fuad Hüseyin ve Ürdün Dışişleri Bakanı Ayman Safadi ile bugün telefon görüşmeleri gerçekleştirdi.
Dışişleri Bakanlığı yetkilisinden edinilen bilgiye göre, görüşmelerde, bölgede son dönemde yaşanan gelişmeler ve gerginliğe neden olan meselelerle ilgili görüş alışverişinde bulunuldu.
Son Dakika › Güncel › Fidan, Irak ve Ürdün Dışişleri Bakanlarıyla Görüştü - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?