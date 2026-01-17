Fidan, Irak ve Ürdün Dışişleri Bakanlarıyla Görüştü

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Irak Dışişleri Bakanı Fuad Hüseyin ve Ürdün Dışişleri Bakanı Eymen es-Safedi ile telefonda görüştü.
Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Bakan Fidan, Irak Dışişleri Bakanı Hüseyin ve Ürdün Dışişleri Bakanı es-Safedi ile telefon görüşmesi yaptı.
Görüşmelerde, bölgede son dönemde yaşanan gelişmeler ve gerginliğe neden olan meselelerle ilgili görüş alışverişinde bulunuldu.
