Fidan ve Al Suud Görüştü

Dışişleri Bakanlığı yetkilisinden edinilen bilgiye göre; Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, bugün Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan Al Suud ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede ikili ilişkiler ve Gazze barış planının ikinci aşamasıyla ilgili hazırlıklar ele alındı.