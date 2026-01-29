Fidan ve Arakçi İkili İlişkileri Görüşecek - Son Dakika
Politika

Fidan ve Arakçi İkili İlişkileri Görüşecek

29.01.2026 12:21
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İranlı mevkidaşı Arakçi ile ilişkiler ve bölgesel konuları ele alacak.

DIŞİŞLERİ Bakanı Hakan Fidan, yarın Türkiye'yi ziyaret edecek olan İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi ile bir araya gelecek.

Bakanlık kaynaklarından alınan bilgilere göre; Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın İran Dışişleri Bakanı Arakçi ile yapacağı görüşmelerde; ikili ilişkilerin bölgesel güvenlik, istikrar ve refah bakımından kilit önemde olduğunu dile getirmesi, Türkiye'nin 2014 yılında tesis edilen Yüksek Düzeyli İşbirliği Konseyi (YDİK) gibi mekanizmalarla ikili ilişkileri daha da geliştirme iradesini vurgulaması bekleniyor. Bakan Fidan'ın, ikili ticaret hacmini 30 milyar dolar seviyesine yükseltme hedefi doğrultusunda karşılıklı çabaların yoğunlaştırılması gerektiğini belirtmesi, bu çerçevede iki ülke arasında sınır ticaret merkezleri dahil olmak üzere ticaret, enerji, ulaştırma ve bağlantısallık alanlarındaki iş birliğinin güçlendirilmesinin arzu edildiğini ifade etmesi öngörüyor.

'ASKERİ MÜDAHALELERE KARŞIYIZ' VURGUSU

Türkiye'nin İran'da yaşanan gelişmeleri yakından takip ettiğini vurgulayacak olan Bakan Fidan'ın, İran'ın güvenlik, huzur ve istikrarının Türkiye için büyük önem taşıdığını kaydetmesi bekleniyor. Fidan'ın Türkiye'nin İran'a yönelik askeri müdahalelere karşı olduğunu yinelemesi, böylesi bir adımın bölgesel ve küresel çapta oluşturacağı risklere dikkat çekmesi, mevcut gerginliğin diyalog yoluyla çözülmesi için Türkiye'nin katkı sunmaya hazır olduğunu belirtmesi planlanıyor.

PJAK MESELESİ GÜNDEMDE OLACAK

Fidan'ın, Türkiye'nin İran'ın nükleer programı konusunda kısa zamanda barışçıl bir çözüme ulaşılmasını desteklediğini ve bu doğrultuda ihtiyaç duyulması halinde yardım için hazır olduğunu kaydetmesi, terör örgütü PKK'nın İran kolu PKK/PJAK'ın son dönemde İran'daki karışıklıklarda oynadığı rolü dikkate getirerek, son hadiselerin PJAK'ın tamamen etkisiz hale getirilmesinin İran'ın güvenliği bakımından da acil bir ihtiyaç olduğunu kanıtladığının altını çizmesi bekleniyor.

SURİYE VE GAZZE DE MASADA

Gazze'ye yeterli miktarda insani yardımın kesintisiz ulaştırılması dahil olmak üzere, Türkiye'nin somut adımların sahada hızla hayata geçirilmesine öncelik verdiğini vurgulaması beklenen Fidan'ın gündeminde, Gazze'nin yeniden imarı, İsrail'in bölgesel istikrarı hedef alan eylemleri karşısında oluşturulabilecek iş birlikleri, Suriye'de barış ve güvenliğin pekiştirilmesi çabaları, Suriye'nin toprak bütünlüğü ve egemenliği, Suriye'de ateşkesin muhafazası gibi konuların olması öngörülüyor.

Kaynak: DHA

