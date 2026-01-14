(ANKARA) - Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İranlı mevkidaşı Abbas Arakçi ile yaptığı telefon görüşmesinde mevcut bölgesel gerilimlerin giderilmesi için müzakerelere duyulan ihtiyaca vurgu yaptı.
Dışişleri Bakanlığı yetkilisinden edinilen bilgiye göre Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi ile bugün telefonda görüştü. Fidan görüşmede, mevcut bölgesel gerilimlerin giderilmesi amacıyla müzakerelere duyulan ihtiyacı vurguladı.
Son Dakika › Güncel › Fidan ve Arakçi Telefon Görüşmesi - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?