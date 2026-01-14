Fidan ve Arakçi Telefon Görüşmesi

(ANKARA) - Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İranlı mevkidaşı Abbas Arakçi ile yaptığı telefon görüşmesinde mevcut bölgesel gerilimlerin giderilmesi için müzakerelere duyulan ihtiyaca vurgu yaptı.

