Fidan ve Barrot'tan Kritik Görüşme

26.01.2026 13:11
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Fransa Dışişleri Bakanı Barrot ile Türkiye-AB ilişkilerini ele alacak.

(ANKARA) - Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın, Türkiye'yi ziyaret edecek olan Fransa Avrupa ve Dışişleri Bakanı Jean-Noël Barrot ile görüşeceği bildirildi. Görüşmede, ikili ilişkilerin, Türkiye- Avrupa Birliği (AB) ilişkileri, bölgesel ve küresel gelişmelerin ele alınmasının beklendiği kaydedildi.

Dışişleri Bakanlığı'nın üst düzey yetkililerinden edinilen bilgiye göre, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, yarın Türkiye'yi ziyaret edecek Fransa Avrupa ve Dışişleri Bakanı Jean-Noël Barrot ile görüşecek.

Bakan Fidan'ın Fransız mevkidaşı Barrot ile gerçekleştireceği görüşmede, iki ülke arasında bölgesel ve küresel meselelerle ilgili artan diyalogdan memnuniyet duyulduğunu belirtmesi, yakalanan bu ivmenin sürdürülerek, stratejik bir bakış açısıyla ikili ilişkilerin tüm yönleriyle uygulanması için en üst düzeyde siyasi iradenin mevcut olduğunu vurgulaması bekleniyor.

Görüşmede Fidan'ın, ikili ilişkilerin önemli bir boyutunu oluşturan ekonomik ve ticari ilişkilerin üçüncü ülkelerde gerçekleştirilecek işbirliği projeleriyle daha da geliştirilmesine yönelik desteğini beyan etmesi, bu kapsamda, 17 Şubat 2026 tarihinde İstanbul'da ev sahipliği yapılacak Sekizinci Ortak Ekonomi ve Ticaret Komisyonu (JETCO) toplantısının ikili ekonomik ve ticari ilişkilere sağlayacağı katkıya dikkati çekmesi, Fransa'daki Türk toplumunun huzur ve refahının öncelikli gündem maddeleri arasında yer aldığına dikkati çekmesi, terörle mücadelede ortak sorumluluk anlayışı çerçevesinde etkin işbirliğinin sürdürülmesi ve teröre karşı kararlı ortak tutumun öneminin altını çizmesi, iki ülke arasında savunma sanayii iş birliğini daha da geliştirmeye yönelik fırsatları ele alması planlanıyor.

Fidan'ın ayrıca, Türkiye-AB ilişkilerinin, bazı AB üyesi ülkelerin iç siyasi gündemlerine konu edilmeden, stratejik bir perspektif çerçevesinde ele alınmasının önemine dikkati çekmesi, Türkiye'nin AB sanayi stratejisine dahil edilmesinin, Birliğin rekabet kapasitesinin güçlendirilmesi ve stratejik özerkliğinin pekiştirilmesi bakımından taşıdığı kritik öneme dikkati çekmesi, Rusya-Ukrayna savaşının sona erdirilmesi ile adil ve kalıcı bir barışın sağlanabilmesi için diplomatik çabaların sürdürülmesi gerektiğini, bu doğrultuda Türkiye'nin barış sürecine her türlü katkıyı sunmaya hazır olduğunu vurgulaması, Gazze barış planında ikinci aşamaya geçilmesinin ve bu çerçevede Türkiye'nin de dahil olduğu mekanizmaların belirlenmesinin önemli bir adım teşkil ettiğini ifade etmesi, Gazze'de güvenlik ve istikrarın sağlanmasının ve Gazze halkının günlük hayatının normalleşmesinin uluslararası toplumun eşgüdüm ve desteğini gerektirdiğini kaydetmesi, İsrail'in ateşkes ihlallerinin engellenmesi ve yeterli insani yardımın Gazze'ye kesintisiz biçimde ulaştırılmasının öncelik oluşturmaya devam ettiğini belirtmesi, Suriye sahasında son dönemde yaşanan gelişmelerin, Suriye'nin toprak bütünlüğü ve birliğinin korunması ile Türkiye'nin ulusal güvenliği açısından büyük ehemmiyet taşıdığını, bu çerçevede, Türkiye'nin 18 Ocak "Ateşkes ve Tam Entegrasyon Anlaşması"nın sahada tam anlamıyla uygulama bulmasının yakın takipçisi olacağını yinelenmesi öngörülüyor.

Kaynak: ANKA

Dış Politika, Hakan Fidan, Diplomasi, Politika, Güvenlik, Türkiye, Savunma, Ekonomi, Fransa, Güncel, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

