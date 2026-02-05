Fidan ve Kos Türkiye'de Görüşecek

DIŞİŞLERİ Bakanı Hakan Fidan, Avrupa Komisyonu'nun Genişlemeden Sorumlu Komiseri Marta Kos ile görüşecek.

Dışişleri kaynaklarından alınan bilgilere göre; Avrupa Komisyonu'nun Genişlemeden Sorumlu Komiseri Marta Kos, yarın Türkiye'yi ziyaret edecek. Ziyaret, Komiser Kos'un Türkiye'ye gerçekleştireceği ikinci resmi ziyaret olacak. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Kos'u daha önce 25 Temmuz 2025'te İstanbul'da ağırladı. Fidan ve Kos ayrıca, son olarak 2 Aralık 2025'te Brüksel'de bir araya geldi.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın muhatabıyla gerçekleştireceği görüşmede; Avrupa Birliği'ne (AB) tam üyeliğin Türkiye'nin stratejik hedefi olmayı sürdürdüğünü vurgulaması, AB'nin Türkiye'ye yönelik politikalarında ön yargısız, rasyonel ve liyakat temelli, adil bir yaklaşım benimsemesi gerektiğine dikkat çekmesi, Türkiye'nin diğer aday ülkelerle yürütülen tüm süreçlere ve temaslara eşit şekilde dahil edilmesinin öneminin altını çizmesi bekleniyor.

SOMUT ADIMLAR BEKLENDİĞİ İFADE EDİLECEK

Kapsamlı, kurumsal ve çok katmanlı iş birliği çerçevesine duyulan ihtiyacı belirtmesi beklenen Fidan'ın, 15 Temmuz 2019 tarihli AB Dış İlişkiler Konseyi kararlarının tamamen kaldırılması başta olmak üzere, AB'den somut adımlar beklendiğini ifade etmesi, kurumsal istişare mekanizmalarına yeniden işlerlik kazandırılması ve Türkiye-AB Ortaklık Konseyi ile siyasi, enerji ve ulaştırma başlıklarındaki Yüksek Düzeyli Diyalog toplantılarının en kısa sürede düzenlenmesinin önemini vurgulaması öngörülüyor.

GÜMRÜK BİRLİĞİ VE VİZE SERBESTİSİ

Bakan Fidan'ın taraflar arasındaki iş birliğinin stratejik önemine dikkat çekmesi, Gümrük Birliği'nin güncellenmesi müzakerelerinin vakit kaybetmeksizin başlamasının elzem olduğunun altını çizmesi, Türkiye ve çevre bölgelerde inovasyon temelli ve sürdürülebilir yatırımların teşvik edilmesi amacıyla, Avrupa Yatırım Bankası'nın Türkiye'deki faaliyetlerine tamamen geri dönüşünün sağlanmasının önemini vurgulaması planlanıyor.

Göç alanındaki iş birliğinin, sahadaki yeni gerçeklere göre tekrar şekillendirilmesine, vize serbestisi diyaloğu sürecinin tamamlanmasına ve kolaylaştırıcı tedbirlerin etkin biçimde hayata geçirilmesine yönelik beklentileri dile getirmesi beklenen Fidan'ın, Schengen vizesi uygulamalarında Türk vatandaşlarına yönelik iyileştirmeler öngören 15 Temmuz 2025 tarihli Uygulama Kararı'nın, Türk TIR sürücüleri de dahil olmak üzere tüm kesimleri kapsayacak biçimde hayata geçirilmesinin elzem olduğunu ifade etmesi öngörülüyor. Bakan Fidan'ın Avrupa güvenlik mimarisinin, Türkiye'nin üstlendiği rolün, imkan ve kabiliyetlerinin hesaba katılmadan oluşturulamayacağına, Karadeniz Stratejisi bağlamında Türkiye ve AB iş birliğinin önem arz ettiğine dikkat çekmesi bekleniyor.

Fidan'ın gündeminde, Rusya-Ukrayna savaşı, Gazze ve Filistin'deki gelişmeler, Suriye'deki son durum, Libya ve İran başta olmak üzere, Türkiye ve AB'yi doğrudan ilgilendiren bölgesel meselelerin de yer alması öngörülüyor.