Fidan ve Şeybani Halep'i Görüştü

Dışişleri Bakanlığı yetkilisinden edinilen bilgiye göre, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani ile bugün bir telefon görüşmesi yaptı. Görüşmede, Halep'te yaşanan son gelişmeler ele alındı.
