Son Dakika Haberleri: FİFA "en iyileri" açıkladı: Messi 6. kez yılın futbolcusu
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FİFA "en iyileri" açıkladı: Messi 6. kez yılın futbolcusu

5 dakika önce

FIFA Yılın Futbolcusu Ödülü'nün sahibi Barcelona'nın yıldızı Lionel Messi oldu. Arjantinli oyuncu Juventuslu Cristiano Ronaldo ve Liverpool'un Hollandalı yıldızı Virgil Van Dijk'i finalde geride bıraktı.

FİFA

FIFA Yılın Futbolcusu Ödülü'nün sahibi Barcelona'nın yıldızı Lionel Messi oldu. Arjantinli oyuncu Juventuslu Cristiano Ronaldo ve Liverpool'un Hollandalı yıldızı Virgil Van Dijk'i finalde geride bıraktı.


Messi, bu ödülü 5 kez kazanan Ronaldo'yu geride bırakarak FIFA Yılın Futbolcusu ünvanını 6 kez ile en fazla kazanan isim olarak tarihe geçti.

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Cristiano Ronaldo, Lionel Messi, Barcelona, Liverpool, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 24.09.2019 12:45 
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