FİFA "en iyileri" açıkladı: Messi 6. kez yılın futbolcusu

FIFA Yılın Futbolcusu Ödülü'nün sahibi Barcelona'nın yıldızı Lionel Messi oldu. Arjantinli oyuncu Juventuslu Cristiano Ronaldo ve Liverpool'un Hollandalı yıldızı Virgil Van Dijk'i finalde geride bıraktı.



Messi, bu ödülü 5 kez kazanan Ronaldo'yu geride bırakarak FIFA Yılın Futbolcusu ünvanını 6 kez ile en fazla kazanan isim olarak tarihe geçti.