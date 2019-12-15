Filipinler'de 6,8 büyüklüğünde deprem - Son Dakika
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Filipinler'de 6,8 büyüklüğünde deprem

6 saat önce

Filipinler'in Mindanao Adası'nda 6,8 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Filipinler'de 6,8 büyüklüğünde deprem, System.String[]

Filipinler'in Mindanao Adası'nda 6,8 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

ABD Jeolojik Araştırmalar Merkezinden (USGS) yapılan açıklamada, merkez üssü Davao del Sur bölgesine bağlı Magsaysay kasabasının 5 kilometre güneydoğusu olan 6,8 büyüklüğündeki depremin, yerin 28,2 kilometre altında kaydedildiği belirtildi.

Depremin ardından tsunami uyarısı yapılmadı.

Depremin can ya da mal kaybına neden olup olmadığı henüz bilinmiyor.

Filipinler'in Mindanao Adası'nda 29 ve 31 Ekim'de meydana gelen 6,6 ve 6,5 büyüklüğündeki depremlerde Davao del Sur, Cotabato ve Sultan Kudarat bölgelerinde 23 kişi hayatını kaybetmiş, 417 kişi yaralanmıştı.

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Haber Yayın Tarihi: 15.12.2019 10:26 Kaynak: AA
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