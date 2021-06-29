Filipinler Devlet Başkanı Duterte, gelecek dönemde devlet başkan yardımcılığına aday olabileceğini açıkladı - Son Dakika

Filipinler Devlet Başkanı Rodrigo Duterte, gelecek yıl görev süresi sona erdiğinde devlet başkan yardımcılığına aday olabileceğini söyledi.

Duterte, basına yaptığı açıklamada, kendisi için yer varsa gelecek yıl görev süresi sona erdiğinde, Filipinler Devlet Başkan Yardımcılığı için aday olmayı düşünebileceğini dile getirdi.

İktidardaki PDP-Laban Partisi ve müttefiklerince yapılan açıklamada, hükümetin yürüttüğü programların devam edebilmesi için Duterte'nin devlet başkan yardımcılığına aday olması gerektiği çağrısı yapıldı.

Filipinler'deki muhalefetten tepki

İktidar partisi ve müttefiklerinin, Duterte'nin adaylığını desteklediğini açıklamasının ardından Filipinler'de son dönemde muhalefetin oluşturduğu "1Sambayan" isimli koalisyonun lideri Howard Calleja'dan tepki geldi.

Calleja, açıklamasında, "Devlet Başkanı Duterte'nin sözde devlet başkan yardımcılığı adaylığı, anayasayı alay konusu yapıyor." ifadesini kullandı.

Duterte'nin aday olma ihtimali karşısında şoke olduklarını vurgulayan Calleja, bunun kötü bir şaka olduğunu kaydetti.