Filistin, UNESCO'nun "Filistin nakışını" kültürel miras listesine almasından memnun - Son Dakika

Filistin, Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütünün (UNESCO) "Filistin nakışını" Somut Olmayan Kültürel Miras Listesi'ne dahil etmesinin memnuniyet verici olduğunu bildirdi.

Dışişleri Bakanı Riyad el-Maliki, "Filistin'in Sesi" radyosuna yaptığı açıklamada, "Filistin nakışının, özellikle İsrail'in hırsızlık girişimlerinden korunması" gerektiğini ifade etti.

Maliki, "Başka hiçbir ülke, artık Filistin nakışının ve bu işlemeyle yapılan kıyafetlerin kendi mirası olduğunu iddia edemez." dedi.

İsrail'de 12 Aralık'ta düzenlenen 70. Kainat Güzellik Yarışması'nda Filistin işlemeli kıyafetlerin "İsrail kültürünün bir parçası" olarak sunulmaya çalışıldığına işaret eden Maliki, "Bu nedenle, Filistin olarak resmi bir talepte bulunup söz konusu nakışın Somut Olmayan Kültürel Miras Listesi'ne alınması yoluyla bu meseleyi çözmemiz gerekiyordu." diye konuştu.

UNESCO'dan dün yapılan açıklamada, Filistin nakışının Somut Olmayan Kültürel Miras Listesi'ne dahil edildiği duyurulmuştu.