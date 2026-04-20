Finans sektörünün liderleri Paribu Custody lansmanında buluştu
20.04.2026 14:29
Paribu Custody’nin ürün lansmanında finans sektörünün önde gelen temsilcileri bir araya geldi. Etkinlikte yerli dijital varlık saklama teknolojisi ve platformun yetenekleri tanıtıldı.

Paribu Custody, finans sektörünün karar alıcılarını İstanbul’da Paribu Art’ta düzenlenen ürün lansmanında bir araya getirdi. Bankalar, kripto varlık hizmet sağlayıcıları, kamu ve sivil toplum kuruluşlarından temsilcilerin katıldığı etkinlikte, Türkiye’de geliştirilen dijital varlık saklama teknolojileri ve platform çözümleri kapsamlı sunumlarla tanıtıldı. Lansman, dijital finans alanında Türkiye’nin teknolojik kapasitesini ortaya koyan önemli organizasyonlardan biri olarak öne çıktı.

DİJİTAL EGEMENLİK VE FİNANSIN GELECEĞİ MASAYA YATIRILDI

Etkinliğin açılışında konuşan Paribu Custody Kurumsal Satış ve İş Geliştirme Yöneticisi Cem Sağlam, dijital varlıkların finans dünyasındaki yükselişine dikkat çekerek, Türkiye’nin kritik sektörlerde dijital egemenlik anlayışını güçlendirdiğini vurguladı. Tokenizasyonun küresel ölçekte hızla büyüdüğünü ifade eden Sağlam, dijital varlık saklama hizmetlerinin zincir üstü finansın temelini oluşturduğunu belirtti. Lansmanda, finans sektörünün dönüşümünde teknolojinin oynadığı kritik rol detaylı şekilde ele alındı.

YERLİ TEKNOLOJİ COLDSHIELD® TANITILDI

Programda Paribu mühendisleri tarafından geliştirilen ColdShield® mimarisi öne çıktı. HSM, MPC ve Secure Enclave teknolojilerini bir araya getiren bu altyapının, dijital varlık saklama alanında küresel standartları karşıladığı ifade edildi. Sunumlarda, platformun güvenlik katmanları, çoklu onay sistemleri ve regülasyon uyumlu yapısı detaylı şekilde anlatıldı. Ayrıca Paribu Custody’nin ISO 27001 sertifikası ve uluslararası denetimlerden geçmiş altyapısı, kurumsal güvenlik açısından önemli bir referans olarak vurgulandı.

KURUMSAL ÇÖZÜMLER VE GELECEK VİZYONU

Etkinlikte katılımcılar, Paribu Custody’nin ürün akışlarını uygulamalı olarak deneyimleme fırsatı buldu. Kurumsal müşterilere yönelik sunulan çözümler arasında ayrıştırılmış cüzdan yapısı, gerçek zamanlı varlık takibi, staking entegrasyonu ve regtech uyum süreçleri dikkat çekti. Programın kapanışında konuşan Genel Müdür Abdulkadir Kahraman, Paribu Custody’nin hem Türkiye’de hem de global pazarda güçlü bir konuma sahip olduğunu belirterek, dijital finans altyapısının birlikte inşa edilmesi çağrısında bulundu.

